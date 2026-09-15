Cep telefonlarında yeni zamlar kapıda: Uzman isim uyardı...

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, cep telefonu fiyatlarında son dönemde yaşanan artışların önümüzdeki aylarda da devam edebileceğini söyledi. Apple'ın yeni modellerini tanıtmasının ardından Türkiye'deki bazı iPhone fiyatlarında yapılan yüksek oranlı zamların hem küresel çip krizinden hem de Türkiye'deki ekonomik gelişmelerden kaynaklandığını belirten Turnacı, ihtiyaç ve imkânı bulunan yurttaşların alımlarını ertelememesinin avantaj sağlayabileceğini ifade etti.

iPHONE FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Apple'ın yeni modellerini tanıtmasının ardından Türkiye'deki fiyatlarda önemli değişiklikler yaşandı.

84 bin 999 TL'den satılan iPhone 17'nin fiyatı 99 bin 999 TL'ye, iPhone 17e'nin fiyatı 59 bin 999 TL'den 72 bin 999 TL'ye, iPhone Air'in fiyatı ise 107 bin 999 TL'den 122 bin 999 TL'ye yükseldi.

Turnacı, söz konusu fiyat hareketlerinin hem küresel piyasalardaki gelişmelerden hem de Türkiye ekonomisindeki koşullardan etkilendiğini belirtti.

ÇİP KRİZİ FİYATLARI YUKARI ÇEKİYOR

Küresel piyasalarda iletken ve çip üretiminde yaşanan krize dikkat çeken Turnacı, bu durumun dünya genelinde cep telefonu fiyatlarını artıran temel unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Turnacı, “Bu durum, tüm dünyada fiyatları yükselten temel bir unsur olarak görülebilir. İkincisi de Türkiye’de, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler” dedi.

YENİ FİYAT ARTIŞLARI GÜNDEME GELEBİLİR

Türkiye'de cep telefonu fiyatlarının önümüzdeki dönemde yükselmeye devam edebileceğini belirten Turnacı, şöyle konuştu:

Fiyatlar neden artabilir? Dış koşulların yanı sıra ülkemiz ekonomisinde yaşananlar da önemli. Buna bağlı olarak izleyen süreçlerde de yeni fiyat artışları gündeme gelebilir. İhtiyaç ve tabii imkan da varsa bugünden bu ihtiyacın giderilmesi vatandaşımız açısından avantaj anlamına geliyor

YENİ MODELLERDE TALEP GERİLEYEBİLİR

Turnacı, Apple'ın yeni modelleri iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo için ön siparişlerin alınmaya başladığını söyledi.

iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.199 dolar, iPhone 18 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 1.299 dolar olarak açıklandı. Yeni modelin Türkiye'deki başlangıç fiyatı 137 bin 999 TL olurken, iPhone Duo'nun başlangıç fiyatı 1.999 dolar olarak duyuruldu.

Yeni modellerin yüksek fiyatlarına dikkat çeken Turnacı, bu nedenle önceki yıllara kıyasla ön siparişlerde bir miktar gerileme yaşanabileceğini ifade etti.

TELEFONDA EN BÜYÜK MALİYET KALEMİ VERGİ

Türkiye'de cep telefonu fiyatlarını etkileyen temel unsurlardan birinin vergiler olduğunu belirten Turnacı, bazı cihazlarda vergi ve payların ürünün kendi fiyatını aşabildiğini söyledi.

Cep telefonu satışlarında ortalama vergi yükünün yüzde 82, üst segment telefonlarda ise yüzde 100'ün üzerinde olduğu belirtildi.

VERGİ YÜKÜ YÜZDE 100'Ü BULUYOR

Cep telefonlarında ÖTV matrahına göre farklı oranlarda vergi uygulanıyor. Buna göre ÖTV matrahı 4 bin 500 TL ve altında olan cihazlarda yüzde 25, 4 bin 500 TL ile 9 bin TL arasındaki cihazlarda yüzde 40, diğer cihazlarda ise yüzde 50 ÖTV uygulanıyor.

Bu tutara yüzde 12 TRT Bandrolü ve yüzde 1,2 Kültür Bakanlığı payı ekleniyor. Son aşamada ise yüzde 20 KDV uygulanıyor.

Böylece özellikle üst segment telefonlarda toplam vergi yükü, cihazın fiyatının yüzde 100'üne kadar ulaşabiliyor.