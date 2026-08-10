Cep telefonu fiyatlarına zam yolda: Bakanlığın yeni ithalat düzenlemesi yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığı'nın cep telefonu ithalatına yönelik düzenlemesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni uygulamayla bazı akıllı telefonların ticari ithalatında kullanılan gözetim kıymeti yüzde 25 artırılarak 200 dolardan 250 dolara çıkarıldı.

11 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme için 30 günlük geçiş süresi öngörülmüştü. Geçiş süresinin tamamlanmasıyla yeni uygulama 10 Ağustos itibarıyla başladı.

250 DOLARLIK GÖZETİM KIYMETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni düzenleme, Türkiye'de satılan cep telefonlarının fiyatının doğrudan 250 dolar olarak belirleneceği anlamına gelmiyor.

Gözetim uygulaması, ticari olarak ithal edilen cep telefonlarında beyan edilen değerin belirlenen eşik seviyesinin altında kalması durumunda ithalat maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınan kıymeti etkiliyor.

Bu nedenle düzenlemenin özellikle ithalat değeri 250 doların altında kalan cep telefonlarında maliyet baskısı oluşturması bekleniyor.

GİRİŞ VE ORTA SEGMENT TELEFONLAR ETKİLENEBİLİR

Yeni uygulamadan en fazla giriş ve orta segmentte yer alan ithal akıllı telefonların etkilenmesi bekleniyor.

Bir telefonun beyan edilen ithalat kıymetinin 250 doların altında kalması halinde gözetim uygulaması nedeniyle maliyet artışı oluşabilecek. Ancak ortaya çıkacak maliyetin tamamının tüketici fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı, ithalatçı ve satıcıların fiyatlandırma politikalarına bağlı olacak.

Dolayısıyla düzenleme, Türkiye'de satılan tüm cep telefonlarına aynı oranda zam geleceği anlamına gelmiyor.

İthalatta gözetim uygulaması, ürünlerin gerçek değerlerinin çok altında beyan edilmesini sınırlandırmak ve ithalat hareketlerini daha yakından takip etmek amacıyla uygulanıyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ DÜZENLEME KAPSAMINDA DEĞİL

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer nokta ise uygulamanın yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarını ve IMEI kayıt ücretini kapsamaması.

Cihaz başına belirlenen 250 dolarlık yeni gözetim kıymeti yalnızca ticari cep telefonu ithalatında uygulanan gümrük gözetimi kapsamında bulunuyor.