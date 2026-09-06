Cevdet Yılmaz açıkladı: Ekonominin 3 yıllık yeni rotası bugün belli oluyor

Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yılına yön verecek olan güncellenmiş Orta Vadeli Program (OVP) için geri sayım başladı. Merakla beklenen yeni yol haritası, pazar günü saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek özel bir toplantıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Gelişmeyi sosyal medya platformu üzerinden duyuran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ve bölgesel risklerin arttığı bir konjonktürde istikrarlı ve öngörülebilir bir politika izlemeye devam edeceklerini vurguladı. Yılmaz, yeni stratejik önceliklerin programa entegre edildiğini belirterek, "Ortak aklın ve kurumsal birikimimizin bir yansıması olan programın ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK ENFLASYON VE YAPISAL REFORMLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla şekillenen OVP; enflasyonla mücadele, istihdam, büyüme hedefleri ve fiyat istikrarı gibi makroekonomik dinamikler için temel bir pusula işlevi görüyor.

Pazar günü açıklanacak yeni belgede özellikle yapısal reform takvimi, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları ve büyüme politikalarının ön planda olması bekleniyor. Yeni hedefler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girecek.

MEVCUT PROGRAMDA HANGİ HEDEFLER VARDI?

Halihazırda yürürlükte olan ve 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'de makroekonomik beklentiler şu şekilde sıralanmıştı: