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Cevdet Yılmaz’dan fon soruşturması açıklaması: 'Lütfen bu soruna büyük anlam atfetmeyelim'

Cevdet Yılmaz’dan fon soruşturması açıklaması: 'Lütfen bu soruna büyük anlam atfetmeyelim'

7.10.2026 14:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Cevdet Yılmaz’dan fon soruşturması açıklaması: 'Lütfen bu soruna büyük anlam atfetmeyelim'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Yılmaz, tasfiye sürecinde Hazine’den kaynak kullanılmayacağını, yatırımcı ödemelerinde fonların kendi kaynaklarının esas alınacağını ve küçük yatırımcılara öncelik verileceğini açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda fon soruşturması ve tasfiye sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını savunarak, “Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir” dedi.

Sorunlu fonların tasfiye edilmesinin sermaye piyasalarını zayıflatmayacağını ileri süren Yılmaz, sürecin ardından piyasaların daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini söyledi.

'SORUNA BÜYÜK YA DA KÜÇÜK ANLAM ATFETMEYELİM'

Fon soruşturmasının kamuoyunda ele alınış biçimine ilişkin de konuşan Yılmaz, medya ve sosyal medyaya çağrıda bulundu.

Yılmaz, “Lütfen bu soruna olduğundan büyük veya olduğundan küçük bir anlam atfetmeyelim” ifadelerini kullandı.

Soruşturmayla ilgisi bulunmayan kurum ve yatırım araçlarının zarar görmemesi gerektiğini savunan Yılmaz, “Vücuda girmiş hastalıklı unsurları tasfiye ederken, vücudun kendisine zarar vermeyelim” dedi.

'HAZİNE KAYNAĞI KULLANILMAYACAK'

Yılmaz, fonların tasfiye sürecinde oluşan özel zararların Hazine tarafından karşılanmayacağını açıkladı.

“Bu süreçte oluşan özel zararlar için Hazine kaynağının kullanılmayacağıdır” diyen Yılmaz, risk düzeyi yüksek serbest fonlarda bankacılık sistemindekine benzer bir devlet garantisinin bulunmadığını belirtti.

Serbest fonlara yatırım yapanların “profesyonel müşteri” ve “nitelikli yatırımcı” statüsünde olduğunu söyleyen Yılmaz, bu fonlara giriş için en az 10 milyon TL finansal varlık şartı bulunduğunu ifade etti.

YATIRIMCILARA ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Yılmaz, tasfiyesi öngörülen 131 fonda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu açıkladı.

Ziraat Bankası’nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247, İş Bankası’nın sorumlu olduğu 6 fonda ise 388 bin 718 tekil yatırımcı bulunduğunu belirten Yılmaz, olağan tasfiyeye tabi üç şirketin 17 fonundaki 43 bin 643 yatırımcıya perşembe günü ödeme yapılacağını söyledi.

Yılmaz, bu şirketler kapsamında kalan 49 özel fonda ise 2 bin 98 kişinin bulunduğunu, söz konusu fonlardaki sorunların kendi kapsamlarında çözülmesinin planlandığını bildirdi.

Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulunun tasfiye sürecinde uygulanacak esasları şöyle açıkladı:

Hazine’den kaynak kullanılmayacak.

Her fonun kendi kaynakları ve açılan hesaplara yatırılan tutarlar değerlendirilecek.

Yatırımcılara genel olarak payları oranında dağıtım yapılacak.

Olağanüstü tasfiyeye tabi fonlarda 1 milyon TL’ye kadar ana para için ara ödeme planlanacak.

Ödemelerde küçük yatırımcılar ile para piyasası fonlarına öncelik verilecek.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI HATIRLATTI

Yılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın soruşturmaya ilişkin açıklamalarına da değindi.

Sorumluluğu bulunan, spekülasyon veya manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağladığı belirlenen kişiler hakkında işlem yapılacağını belirten Yılmaz, “Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır” dedi.

Yılmaz, zarar gören yatırımcılara yönelik adımların yanı sıra benzer olayların tekrar yaşanmaması için idari ve hukuki tedbirlerin de hayata geçirileceğini söyledi.

MADOFF, JIWASRAYA VE LIME ÖRNEKLERİNİ VERDİ

Yılmaz, konuşmasında ABD’de 2008’de yaşanan Madoff skandalı, Endonezya’da 2018’de ortaya çıkan Jiwasraya krizi ve Güney Kore’de 2019’da yaşanan Lime fon skandalını örnek gösterdi.

Denetim ve gözetim mekanizmalarının güçlü olduğu ekonomilerde de piyasa bozucu faaliyetlerin yaşanabildiğini savunan Yılmaz, bu tür yapıların kısa sürede tespit edilmesi ve tasfiye edilmesinin önem taşıdığını söyledi.

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