ChatGPT'nin yeni paketi asgari ücretle yarışıyor: Türkiye fiyatı belli oldu

OpenAI’nin geliştirici konferansı DevDay kapsamında duyurduğu yeni ChatGPT abonelik paketinin Türkiye fiyatı açıklandı. Şirketin şimdiye kadar tüketicilere sunduğu en yüksek fiyatlı paket olan ChatGPT Pro 500, Türkiye’de aylık 26 bin 499 TL’den satışa sunulacak.

OpenAI, DevDay sırasında ChatGPT’nin yeni abonelik paketini “ChatGPT Pro 500” adıyla duyurmuştu. ABD’de aylık 500 dolar olarak açıklanan paketin Türkiye fiyatı da belli oldu.

CHATGPT PRO 500’ÜN TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI

Yeni paketin Türkiye’deki aylık fiyatı 26 bin 499 TL olarak açıklandı. Böylece ChatGPT Pro 500, şirketin Türkiye’de sunduğu en yüksek fiyatlı tüketici aboneliği oldu.

Diğer ChatGPT paketlerinin Türkiye fiyatları ise şöyle:

200 paketi: 9 bin 999 TL

100 paketi: 5 bin 299 TL

Plus: 499 TL

Go: 249 TL

PROFESYONEL KULLANICILARA HİTAP EDİYOR

ChatGPT Pro 500, özellikle yoğun yapay zekâ performansına ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcıları hedefliyor. Paket, OpenAI’nin tüketicilere yönelik abonelik seçenekleri arasında en üst seviyede yer alıyor.