'Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kararını açıkladı: Türkiye'ye yatırım yapacak mı?

1972 yılında Elazığ'da doğan ve Türkiye'deki üniversite eğitimini tamamladıktan sonra ABD'ye giden iş insanı Hamdi Ulukaya, yerleştiği ABD'de 2007 yılında Chobani adlı yoğurt markasını kurdu.

ABD'nin en büyük yoğurt markalarından biri haline gelen ve şu anda şirketine 20 milyar doların üzerinde değer biçilen Ulukaya, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasıyla da uzun süre gündemde kalmıştı.

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun adının 10 sene boyunca "Chobani Stadyumu" olması ve Avrupa maçlarında göğüs sponsorluğu karşılığında 120 milyon euroluk bir paketle Fenerbahçe ile el sıkışan Ulukaya, "Türkiye’de yatırımı düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt verdi.

"KESİN KARARIMI VERDİM"

Forbes Türkiye'den Nilgün Balcı Çavdar'a konuşan Ulukaya “Evet... Artık kesin bir şekilde kararımı verdim” yanıtını verdi.

Ulukaya, Türkiye yatırımına yönelik "Ben kısa zamanda karar veririm ama uzun vadeli düşünürüm. Uzun vadede ABD’den sonra en akıllı yatırım Türkiye'yedir" şeklinde konuştu.