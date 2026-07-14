CHP'li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'ndan 'Emeklinin Takvimi' hesabı: Maaş üçüncü gün bitiyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören düzenlemeye sert tepki gösterdi. Komisyonda yaptığı konuşmada hazırladığı "Emeklinin Takvimi" üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bakırlıoğlu, mevcut maaşların temel yaşam giderlerini karşılamaya yetmediğini savundu.

'EMEKLİNİN MAAŞI ÜÇÜNCÜ GÜN TÜKENİYOR'

Konuşmasında emeklinin aylık harcamalarını gün gün hesaplayan Bakırlıoğlu, maaşın kira ve fatura ödemelerinin ardından tükendiğini belirtti.

Emekli, maaşını aldığı gün kirasını ödüyor, ertesi gün faturalarını yatırıyor. Üçüncü gün cebinde tek kuruş kalmıyor. Dördüncü gün ise nasıl yaşayacağını düşünüyor.

Açlık sınırının 36 bin lirayı aştığını hatırlatan Bakırlıoğlu, 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığının temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

23 bin 552 liralık emekli maaşı açlık sınırının bile çok altında. Emekliye yaşamak değil, hayatta kalmak reva görülüyor.

ORTALAMA KİRA MAAŞI AŞIYOR

Türkiye'de ortalama kira bedelinin 24 bin 179 liraya ulaştığını belirten Bakırlıoğlu, tek başına yaşayan emeklilerin elektrik, su, doğalgaz ve cep telefonu giderlerinin ise ortalama 2 bin 233 lirayı bulduğunu söyledi.

Bu nedenle emekli maaşının daha ayın ilk günlerinde tükendiğini savunan Bakırlıoğlu, mevcut artışın emeklilerin geçim sorununu çözmeyeceğini dile getirdi.

TABAN MAAŞA MAHKÛM EDİLEN EMEKLİ SAYISI ARTIYOR

Düzenlemenin ardından en düşük emekli aylığı alan kişi sayısının 4 milyon 900 binden 5 milyon 100 bine çıkacağını ifade eden Bakırlıoğlu, taban maaş uygulamasının her geçen dönem daha fazla emekliyi kapsadığını söyledi.

Altı ay sonra yeniden aynı düzenlemeyi yapmak zorunda kalacaksınız. Çünkü bu sistem her geçen gün daha fazla emekliyi taban maaşa mahkûm ediyor.

EMEKLİNİN MİLLİ GELİRDEN ALDIĞI PAY GERİLEDİ

Emeklilerin milli gelirden aldığı payın yıllar içinde azaldığını belirten Bakırlıoğlu, 2020 yılında yüzde 6,7 olan oranın bugün yüzde 5,9 seviyesine gerilediğini söyledi.

Emekli nüfusunun toplam nüfus içindeki payının ise aynı dönemde yüzde 14,9'dan yüzde 18,8'e yükseldiğini ifade eden Bakırlıoğlu, mevcut payın korunması halinde emekli maaşlarının yaklaşık yüzde 40 daha yüksek olacağını savundu.

Emekli sayısı artıyor ama emeklinin pastadan aldığı pay küçülüyor. Eğer bu pay korunmuş olsaydı bugün emekli maaşları yaklaşık yüzde 40 daha yüksek olacaktı. Ortalama emekli aylığı 27-28 bin lira değil, 38-39 bin lira olacaktı.

'EMEKLİ HER AY DAHA FAZLA YOKSULLAŞIYOR'

Konuşmasının sonunda ekonomi politikalarını eleştiren Bakırlıoğlu, emeklilerin alım gücünün her geçen ay azaldığını ileri sürdü.

Emeklinin cebinden her ay düzenli olarak para eksiliyor. Bunun sorumlusu iktidarın ekonomi politikalarıdır. Emekli her ay biraz daha yoksullaştırılıyor.

Bakırlıoğlu, emekli aylıklarının en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, tüm emeklilere seyyanen zam yapılması ve emeklilerin milli gelirden aldığı payın artırılması gerektiğini söyledi.