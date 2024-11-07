CHP’li Demir Gelir İdaresi’ni eleştirdi: ‘Veriler satılmaya mı çalışılıyor’

Yayınlanma: 07.11.2024 - 15:50

Güncelleme: 07.11.2024 - 15:50

Gelir İdaresi tarafından 15 Ağustos’ta paylaşılan taslak tebliği tartışılıyor. Burada Katılma Payı altında mükelleflere ait verilerin paylaşılmasının vergi mahremyetine aykırı olduğu öne sürülüyor. Bu konuyla ilgili dün yazılı açıklama paylaşan CHP Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir; bir firmanın beyannamesinin, gelir tablosunun, bilançosunun veya diğer mali bilgilerinin, üçüncü şahıslarla muvafakat karşılığında veya para karşılığında Gelir İdaresi tarafından paylaşılmasını eleştirerek bu durumun gizlilik ihlali, güven erozyonu ve etik sorunları beraberinde getireceğini ifade etti. Demir, “Bu tür uygulamalar, vergi mahremiyeti ve kişisel veri gizliliği ilkelerine aykırıdır ve tüzel kişilerin ticari sırlarının, rekabet avantajlarının ve itibarlarının zarar görmesine neden olabilir. Dolayısıyla, bu tür verilerin paylaşımının engellenmesinin hem yasal hem de etik açıdan önemli olduğunu değerlendiriyorum” dedi.

‘KAMU GÜVENİNİ SARSAR’

Demir, şunları kaydetti:

“. Gelir İdaresi Başkanlığı gibi bir kamu kurumunun, mali bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması, kamu güvenini ciddi şekilde sarsabilir.

. Kişisel verilerin korunması hem etik hem de hukuki bir sorumluluktur. Bu durum, tüzel kişiler açısından hukuki uyuşmazlıkların doğmasına da sebep olabilir.

. Mali verileri ve muhasebe kayıtlarını oluşturan, Gelir İdaresine bildiren meslek mensuplarının (muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir gibi) yok sayılması aradan çıkartılmasını sağlar asıl veriyi oluşturan meslek mensuplarıyken değersizleştirilmesi sağlanmaktadır.”



