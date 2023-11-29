CHP'li Gürsel Tekin dikkat çekti! 'Yılbaşından bu yana yüzde 1035 kâr ettiler'

Yayınlanma: 29.11.2023 - 15:06

Güncelleme: 29.11.2023 - 15:06

Futbol dünyasından birçok ünlü ismin dolandırılmasının ardından gözler serbest yatırım fonlarına çevrildi.

Kişiye özel ya da sınırlı sayıda kişi, grup veya kurum adına kurulan serbest fonların yıllık getirisi yüzde 1000'i aştı.

CHP İstanbul eski Milletvekili Gürsel Tekin, serbest yatırımın fonlarının yıllık kazançlarına dikkat çekti.

Tekin, 60 kişinin yer aldığı bir yatırımın fonunun yılbaşından bu yana kazanç getirisinin yüzde 1035 olduğunu belirterek, "Hükümete çağrıda bulunuyorum. Bulun bu 60 kişiyi. Ekonomi yönetiminize ders versinler" dedi.

Gürsel Tekin, "Hiç gocunmayın. Savaşa, depreme, seçimlere, türlü istikrarsızlık ve belirsizliğe rağmen, yüzde 99,98 oranında hisse senetlerine yatırım yapıp yüzde 1035 kar elde eden değil size FED’e ders verir. İktisat doktrinine doktrin ekler" şeklinde konuştu.

Bu kazancın dünya tarihinde eşi benzeri olmadığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan, bu üstün başarının sahiplerini esasında benim kutlamam yetmez. Nobel Ödülleri Komitesi’nin değerlendirmesi ve Ekonomi ödülü vermesi lazım. Yüzde 989 ile ikinci olanları da elbette kutluyorum. Eğer dünya tarihinde eşi benzeri olmayan 60 kişi olmasaydı onlar da isimlerini tarihe yazabilirdi. Şanssızlık."