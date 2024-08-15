'Çiftçilere hemen destek verilmelidir'

Yayınlanma: 15.08.2024 - 12:13

Güncelleme: 15.08.2024 - 12:13

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, tarım sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Karatepe, sorunları ve çözümleri derlediği açıklamasında “Sorunların sebebi, AKP iktidarının tarım sektörüne sahip çıkmaması, çiftçileri piyasa dinamikleri ile baş başa bırakmış olmasıdır. Bir taraftan hızla artan tarımsal üretim maliyetleri, diğer taraftan düşük seyreden ürün fiyatları, çiftçilerin ekonomik olarak darboğaza sürüklenmesine yol açmaktadır. Çiftçilerimizin isyanın temelinde Türkiye’nin iyi planlanmış bir tarım politikasının olmaması ve çiftçilerimize gerekli desteğin verilmiyor olması yatmaktadır” dedi.

‘TARIM POLİTİKASININ OLMADIĞININ GÖSTERGESİ’

Tarım Yasası’na göre tarım sektörüne verilen desteğin milli gelirin yüzde 1 inden az olamayacağını söyleyen Karatepe, “maalesef AKP iktidarı boyunca bu oranda destek hiç verilmemiş, destek bunun dörtte biri düzeyinde kalmıştır. Üstelik bu ödemeleri de zamanında değil, bir yıl gecikmeli yapmaktadır. Enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde gecikmeli olarak verilen desteğin pek bir anlamı da kalmıyor. 2006 yılından beri iktidar kanunun emrettiği oranda bir ödeme yapmış olsaydı çiftçilerimize yaklaşık 89 milyar dolarlık bir ödeme daha yapması gerekirdi” ifadelerini kullandı. Tarım ithalatına ciddi para ödendiğini de vurgulayan Karatepe, “ Bu dönemde tarımsal ithalata ödenen tutar 91 milyar dolardır. Bu durum çiftçilerimize vermediğimiz parayı başka ülkelere verdiğimizi üzülerek göstermektedir. Bu bizim bir tarım politikamızın olmadığının çok somut bir göstergesidir” diye konuştu.

‘ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ’

Tarım sektörünün ulusal güvenlik meselesi olduğuna işaret eden Karatepe, “Avrupa Birliği'nin kendi üye ülkeleri arasında sağladığı desteklere baktığımız zaman, Avrupa Birliği bütçesinin yaklaşık yüzde kırk beşi tarımsal desteklere ayrılmaktadır. Avrupa’da durum buyken ülkemizde ne yapılmaktadır? Para kazanamayan çiftçilerimizin omuzlarındaki maliyeti daha da arttırılmaktadır” dedi. Temmuz ayında mazottan alınan ÖTV miktarının artırıldığını anımsatan Karatepe, “Mazot tarımının en temel girdisidir. Çiftçilerin para kazanamıyoruz, maliyetlerimiz çok yüksek dediği bir dönemde siz tarımsal girdilerin en önemlerinden biri olan mazottan aldığınız vergiyi hangi nedenle, nasıl arttırabilirsiniz? Bunun rasyonel bir açıklaması olamaz” ifadelerini kullandı.