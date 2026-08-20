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Çin'de 300 milyar dolarlık batışın faturası kesildi: Küresel emlak krizinin mimarına tarihi ceza

Çin'de 300 milyar dolarlık batışın faturası kesildi: Küresel emlak krizinin mimarına tarihi ceza

20.08.2026 12:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Çin'de 300 milyar dolarlık batışın faturası kesildi: Küresel emlak krizinin mimarına tarihi ceza

Çin'de tasfiye sürecindeki emlak devi Evergrande'nin kurucusu Hui Ka Yan dolandırıcılık ve yasadışı mevduat toplama gibi suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Milyarderin tüm mal varlığına el konulurken borç kriziyle sarsılan Evergrande ve iştirakine de yüksek miktarda para cezası kesildi.
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Çin'de borçlarını ödeyemediği için tasfiye sürecine giren emlak devi China Evergrande'nin kurucusu ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan hakkında karar verildi.

Hui Ka Yan, fonların kötüye kullanılması, kaynak yaratmada dolandırıcılık ve yasadışı şekilde halktan mevduat toplama gibi suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Milyarderin tüm kişisel mal varlığına el konulmasına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca Evergrande'ye 8,8 milyar yuan, yaklaşık 1,3 milyar ABD Doları, şirketin iştiraki Hengda Real Estate'e ise 7 milyar yuan, yaklaşık 1 milyar ABD Doları para cezası verdi.

HUI KA YAN SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ

Hui Ka Yan, nisan ayında aralarında fonların kötüye kullanılması, kaynak yaratmada dolandırıcılık ve yasa dışı şekilde halktan mevduat toplamanın da bulunduğu sekiz suçlamayı kabul etmişti.

EVERGRANDE'NİN BORCU 300 MİLYAR ABD DOLARINI AŞMIŞTI

Bir dönem Çin'in önde gelen emlak şirketlerinden biri olan Evergrande, Covid-19 salgınıyla başlayan gayrimenkul sektöründeki gerilemenin ardından ağır bir borç krizine sürüklendi.

Şirketin toplam borç yükümlülükleri 300 milyar ABD Doları'nı aşarken, vadesi gelen borçlarını ödeyememesi nedeniyle temerrüde düştü.

MAHKEME TASFİYE KARARI VERMİŞTİ

Evergrande'nin alacaklıları tarafından Hong Kong'da açılan davada mahkeme, Ocak 2024'te şirketin borçlarının ödenebilmesi için varlıklarının tasfiye edilmesine karar vermişti.

Evergrande'nin temerrüde düşmesi, Country Garden gibi diğer büyük Çinli emlak şirketlerini de benzer finansal sorunlarla karşı karşıya bıraktı. Şirketin çöküşü, Çin gayrimenkul sektöründe geniş kapsamlı bir güven krizine yol açtı.

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