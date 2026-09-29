Çin'den ekonomiye yeni müdahale: Piyasaları canlandıracak adımlar yolda

Çin hükümeti, ekonomik büyümedeki ivme kaybını sınırlamak ve iç talebi güçlendirmek amacıyla yeni destek politikalarını devreye almaya hazırlanıyor. Pekin yönetimi, özellikle gayrimenkul sektörünü istikrara kavuşturmak, yatırımları canlandırmak ve finansman koşullarını iyileştirmek için ek adımları değerlendiriyor.

Başbakan Li Qiang başkanlığında pazartesi günü yapılan Devlet Konseyi toplantısının ardından yayımlanan açıklamada, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla “pratik ve etkili ek politika paketlerinin” uygulanacağı bildirildi. Açıklamada, ekonomik yavaşlamaya karşı döngü karşıtı politikaların güçlendirileceği belirtildi.

YEREL YÖNETİM TAHVİLLERİ DEVREYE ALINACAK

Çin yönetimi, önceki yıllardan kalan kullanılmamış yerel yönetim tahvil kotalarını ekonomik aktiviteyi desteklemek amacıyla kullanmayı planlıyor.

Çin Merkez Bankası’nın yeniden kredi verme imkanlarının artırılması da gündemde. Bu adımla finansman koşullarının iyileştirilmesi ve belirli sektörlere yönelik kredi akışının artırılması hedefleniyor.

TEKNOLOJİ VE KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK

Yeni politika paketinde inovasyon ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra küçük işletmeler ile tarım sektörüne yönelik kredilerin desteklenmesi planlanıyor.

Hükümetin söz konusu adımlarla üretim ve yatırımları canlı tutmayı, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın etkilerini sınırlamayı amaçladığı belirtiliyor.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ ADIMLAR GÜNDEMDE

Çin ekonomisinin önemli sorun alanlarından biri olan gayrimenkul sektörü de yeni destek paketinin odağında yer alıyor.

Politika yapıcıların, sektörde istikrarı sağlamak amacıyla yeni önlemleri değerlendireceği belirtiliyor. İstihdamın desteklenmesi ve hanehalkı gelirlerinin artırılması da hükümetin öncelikleri arasında bulunuyor.

BÜYÜME HEDEFİ ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,3 büyüdü. Ancak ekonomideki ivme kaybının üçüncü çeyrekte daha belirgin hale gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Tüketimdeki zayıflığın yanı sıra yatırımlardaki düşüşün derinleşmesi, büyüme görünümü üzerindeki baskıyı artırıyor. Üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin hükümetin yıllık yüzde 4,5-5 hedefinin altında kalmış olabileceği belirtiliyor.

Pekin yönetimi, yeni destek adımlarıyla büyümeyi desteklemenin yanı sıra gayrimenkul sektöründeki sorunları sınırlamayı ve iç talebi güçlendirmeyi hedefliyor.