Çin ekonomisi ağustosta toparlanma işaretleri verdi
Sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımları, beklentilerin üzerinde artarken işsizlik önceki aya geriledi
Çin'de ağustos ayı ekonomik göstergelerinde önceki aya göre toparlanma işaretleri gözlendi.
Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ağustosta sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımları, beklentilerin üzerinde artarken işsizlik önceki aya göre azaldı.
Sanayi üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 4,2 artarken temmuzdaki yüzde 3,8'lik artışı geride bıraktı. Perakende satışlar da temmuzdaki yıllık yüzde 2,7'lik artışın ardından ağustosta yüzde 5,4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise yılın 8 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 yükseldi.
Öte yandan kentlerdeki işsizlik oranında ağustosta nispi azalma kaydedilse de hala yüksek olduğu görülüyor. UİB verilerine göre, temmuzda yüzde 5,4 olan işsizlik oranı, ağustosta yüzde 5,3'e indi. 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı temmuzda yüzde 19,9 iken ağustosta yüzde 18,7'ye düştü.
Hükümetin bu yıl için "yüzde 5,5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşıp ulaşılamayacağı belirsizliğini koruyor. Büyüme oranı yılın ilk yarısında yüzde 2,5'te kalırken, büyümeyi olumsuz etkileyen salgın tedbirleri gibi koşulların son çeyrekte değişeceğine dair henüz bir işaret görülmüyor.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- Gaziantep'te feci kaza, ölü ve yaralılar var
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- FT'den çarpıcı Türk bankaları iddiası
- e-Devlet üzerinden yeni hizmet: 1 Ekim'de başlıyor
- 'Banker Erdoğan mısın sen?'
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- AKP ve Erdoğan'a videolu gönderme
- Şehirlere göre fiyat değişecek