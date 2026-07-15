Çin ekonomisinde büyüme hızı son 3,5 yılın en düşük seviyesinde

Çin ekonomisi, 2026'nın ikinci çeyreğinde beklentilerin altında kalarak son 3,5 yılın en zayıf büyüme performansını sergiledi. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, zayıf iç talep ve emlak sektöründeki sorunların etkisiyle hükümetin büyüme hedefinin de gerisinde kaldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ekonomi, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,3 büyüdü. Böylece büyüme, piyasa beklentilerinin ve ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 5'lik performansın altında gerçekleşti.

Bu oran aynı zamanda hükümetin yüzde 4,5-5 aralığındaki büyüme hedefinin de gerisinde kaldı.

Yılın ilk altı ayında ise Çin ekonomisi yüzde 4,7 büyüyerek yıllık hedefle büyük ölçüde uyumlu bir görünüm sergiledi.

İÇ TALEPTE ZAYIFLIK SÜRÜYOR

Haziran ayında perakende satışlar yıllık bazda yalnızca yüzde 1 artarken, sanayi üretimi yüzde 5,3 yükseldi.

Veriler, büyümenin giderek daha fazla ihracat ve imalat sanayisi kaynaklı gerçekleştiğini ortaya koyarken, iç tüketim ve yatırımlardaki zayıflık ekonominin en kırılgan alanı olmayı sürdürdü.

Ekonomistler, büyümenin hızından çok niteliğinin endişe verici olduğuna dikkat çekiyor.

EMLAK KRİZİ EKONOMİYİ BASKILIYOR

2021 yılından bu yana devam eden emlak krizi, hane halkı serveti ve tüketim üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Yılın ilk altı ayında gayrimenkul yatırımları yüzde 18 gerilerken, sabit sermaye yatırımları yüzde 5,7, kamu yatırımları ise yüzde 2,3 azaldı.

Analistler, yerel yönetimlerin harcamaları kısması ve özel sektör yatırımlarındaki zayıflığın büyüme görünümünü olumsuz etkilediğini belirtiyor.

İHRACAT BÜYÜMENİN ANA MOTORU OLDU

İç talepteki zayıflığa rağmen ihracat, Çin ekonomisinin büyümesini desteklemeyi sürdürdü.

Son verilere göre Çin'in ihracatı, küresel yapay zekâ yatırımlarındaki artış ve ABD'li şirketlerin yeni gümrük tarifeleri öncesinde stok oluşturması sayesinde yıllık bazda yüzde 27 yükseldi.