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Çin ekonomisinde temmuz faturası ağır oldu: Piyasalarda tehlike çanları...

Çin ekonomisinde temmuz faturası ağır oldu: Piyasalarda tehlike çanları...

18.08.2026 10:45:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Çin ekonomisinde temmuz faturası ağır oldu: Piyasalarda tehlike çanları...

Çin ekonomisinde iç talepteki zayıflamanın etkisi belirginleşirken; perakende satışlar ve sanayi üretimindeki büyüme hızı yavaşladı, sabit sermaye ile gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş derinleşti. Tüketim ve yatırım tarafındaki gerilemeye karşın dış talebin sanayi üretimini desteklemeyi sürdürdüğü dönemde, kentsel işsizlik oranında da artış kaydedildi.
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Çin ekonomisinde temmuz ayında iç talepteki zayıflamanın etkisi daha belirgin hale geldi. Sanayi üretimi ve perakende satışlarda artış hızı yavaşlarken, sabit sermaye yatırımlarındaki gerileme hızlandı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Temmuz 2026 dönemine ilişkin sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik verilerini açıkladı.

PERAKENDE SATIŞLARDA ARTIŞ YÜZDE 0,6'DA KALDI

Tüketimin temel göstergelerinden perakende satışlar, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı.

Böylece perakende satışlardaki artış hazirandaki yüzde 1'lik seviyenin altında kaldı.

Perakende satışlar yılın ilk iki ayında yüzde 2,8, martta yüzde 1,7 ve nisanda yüzde 0,2 artmıştı. Mayıs ayında ise yüzde 0,6 gerileyerek 3,5 yıl aradan sonra ilk kez düşüş kaydetmişti.

Veriler, Çin'de iç talebin zayıflamaya devam ettiğine işaret etti.

SANAYİ ÜRETİMİ DE YAVAŞLADI

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerinde olan sanayi işletmelerinin üretim çıktılarından hesaplanan sanayi üretimi, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı.

Sanayi üretimindeki artış haziran ayında yüzde 5,3 seviyesindeydi. Böylece üretimdeki büyüme hızında da yavaşlama görüldü.

İç talepteki zayıflamaya rağmen Çin'in ihraç ürünlerine yönelik yurtdışı talep sanayi üretimini desteklemeye devam etti.

Sanayi üretimi yılın ilk iki ayında yüzde 6,3, martta yüzde 5,7, nisanda yüzde 4,1 ve mayısta yüzde 4,5 artmıştı.

SABİT SERMAYE YATIRIMLARI YÜZDE 6,7 GERİLEDİ

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını kapsayan sabit sermaye yatırımları, yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azaldı.

İlk altı ayda yüzde 6,1 olan düşüşün temmuz sonunda yüzde 6,7'ye çıkması, yatırımlardaki gerilemenin hızlandığını gösterdi.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Çin ekonomisindeki yatırım zayıflığında gayrimenkul sektöründeki sorunlar etkisini sürdürdü.

Gayrimenkul yatırımları, yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 azaldı.

Sektördeki düşüş ilk altı ayda yüzde 18 seviyesindeydi. Böylece gayrimenkul yatırımlarındaki gerileme de hızlandı.

KENTSEL İŞSİZLİK YÜZDE 5,2'YE ÇIKTI

Çin'de kentlerdeki genel işsizlik oranı da yükseldi.

Haziranda yüzde 5 olan kentsel işsizlik oranı, temmuz sonunda 0,2 puan artarak yüzde 5,2 seviyesine çıktı.

Veriler, Çin ekonomisinde iç tüketim ve yatırım tarafındaki zayıflığın sürdüğünü, buna karşın ihracat talebinin sanayi üretimini desteklemeye devam ettiğini ortaya koydu.

İlgili Konular: #Çin #ekonomi

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