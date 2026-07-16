Çin ilk kez ABD'yi geride bıraktı: Küresel algıda tarihi dönüm noktası

Pew Araştırma Merkezi'nin 36 ülke ve bölgede gerçekleştirdiği küresel kamuoyu araştırması, Çin'in uluslararası algıda ilk kez ABD'nin önüne geçtiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre birçok ülkede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e duyulan güven de ABD Başkanı Donald Trump'ı geride bıraktı.

Şubat ile mayıs ayları arasında 42 binden fazla kişiyle yapılan ankette, araştırmaya dahil edilen 36 ülke ve bölgenin 25'inde Çin'e yönelik olumlu görüşlerin ABD'den daha yüksek olduğu belirlendi.

ABD YALNIZCA ALTI ÜLKEDE ÖNDE

Araştırmaya göre ABD, yalnızca İsrail, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Filipinler ve Polonya'da Çin'den daha olumlu değerlendirildi.

Geriye kalan ülkelerin büyük bölümünde ise katılımcılar Çin'e ABD'den daha olumlu yaklaştı.

Şİ CİNPİNG'E GÜVEN TRUMP'I GEÇTİ

Liderlere yönelik değerlendirmelerde de benzer bir tablo ortaya çıktı.

Araştırmaya katılan 36 ülke ve bölgenin 22'sinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e duyulan güven, ABD Başkanı Donald Trump'a duyulan güvenin üzerinde ölçüldü.

Bununla birlikte, araştırmada birçok ülkede her iki lidere yönelik güven düzeyinin de düşük seviyelerde kaldığı belirtildi.

TRUMP DÖNEMİ ALGIYI DEĞİŞTİRDİ

Pew Küresel Tutumlar Araştırması Direktör Yardımcısı Laura Silver, yaklaşık 20 yıldır sürdürülen araştırmalarda ilk kez Çin'in ABD'den daha olumlu algılandığını söyledi.

Araştırmaya göre Trump yönetiminin müttefik ülkelerle yaşadığı gerilimler, Grönland üzerindeki talepleri, Venezuela'ya yönelik askeri operasyon ve Gazze savaşına ilişkin ABD politikaları, Washington'a yönelik olumsuz algının güçlenmesinde etkili oldu.

Silver, buna karşılık Çin'in birçok ülkede daha güvenilir bir ortak ve küresel barış ile istikrara daha fazla katkı sağlayan bir aktör olarak görüldüğünü ifade etti.

KANADA VE AVRUPA'DA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Araştırmada en dikkat çekici değişimlerden biri Kanada'da yaşandı.

Kanadalıların ABD'ye yönelik olumlu görüş oranı 2023'te yüzde 57 seviyesindeyken son araştırmada yüzde 33'e geriledi. Aynı dönemde Çin'e yönelik olumlu görüş ise yüzde 14'ten yüzde 44'e yükseldi.

Araştırmada bu değişimde Trump'ın Kanada ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergileri ile ülkenin "ABD'nin 51. eyaleti olabileceği" yönündeki açıklamalarının etkili olduğu değerlendirildi.

Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsveç ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde de son yıllarda kamuoyunun ABD ve Çin'e bakışının belirgin şekilde Çin lehine değiştiği kaydedildi.

KİŞİSEL ÖZGÜRLÜKLERDE ABD ÖNDE, FARK DARALIYOR

Araştırmaya göre kişisel özgürlüklere saygı konusunda ABD hâlâ Çin'in önünde bulunuyor.

Ancak Pew Araştırma Merkezi, 2021'den bu yana birçok ülkede ABD hükümetinin vatandaşlarının kişisel özgürlüklerine saygı gösterdiğine inananların oranının gerilemesi nedeniyle iki ülke arasındaki farkın giderek azaldığını belirtti.