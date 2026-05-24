Çin menşeli çapa makinelerinin ithalatına yönelik soruşturma kararı

Çin menşeli bazı çapa makinelerinin ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KESİN ÖNLEME İLİŞKİN GÖZDEN GEÇİRME

Yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine, Çin menşeli "diğer çapa makineleri" ürününün ithalatı için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla, Çin menşeli "diğer çapa makineleri" ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.