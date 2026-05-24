Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çin menşeli suni deri ithalatına yönelik soruşturma açıldı

Çin menşeli suni deri ithalatına yönelik soruşturma açıldı

24.05.2026 13:56:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Çin menşeli suni deri ithalatına yönelik soruşturma açıldı

Ticaret Bakanlığı'nca Çin menşeli "koagüle suni deri" ithalatına yönelik gözden geçirme soruşturması açıldığı ifade edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Çin menşeli "koagüle suni deri" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin menşeli "koagüle suni deri" ürününün ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Çin menşeli "koagüle suni deri" ithalatına yönelik gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

İlgili Konular: #Çin #ithalat #Ticaret Bakanlığı