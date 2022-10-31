Çin Merkez Bankası'ndan ekonomiye destek mesajı
Küresel düzeyde sıkılaşma patikası izleyen merkez bankalarından ayrışma gösteren Çin Merkez Bankası reel sektöre yönelik destek vurgusunu yeniledi.
Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, Pazar günü yayımlanan açıklamalarında Çin Merkez Bankası'nın reel ekonomiye kredi desteğinde ileri adım atacağını, bununla birlikte para birimi yuanda istikrarı koruyacağını belirtti.
Yi, cuma günü parlamento oturumunda yaptığı açıklamalarda geniş likidite ve kredi desteği sözü verdi.
Otomotiv ve gayrimenkul satışlarında yavaşlama, küresel ticaretin zayıflaması, küçük ölçekli şirketlerin güveninde düşüş yaşanması ve benzer gelişmeler Çin ekonomisinin Ekim ayında zayıfladığına dair sinyaller vermişti.
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