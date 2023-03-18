Çin’de ithalatta dev artış

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 13:28

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 13:28

Çin’de şubat ayında ithalat artarken ihracat geriledi.

Gümrük İdaresi’nin verilerine göre ithalat önceki yıla kıyasla yüzde 4,2 artarak 197 milyar dolar oldu. Böylece ithalatta son 4 ayda yaşanan düşüş de sona erdi. İthalat önceki ay yüzde 21.4 düşmüştü.

İhracat ise bu dönemde yıllık yüzde 1.3 düşerek 214 milyar dolara geriledi. Ocakta ihracat yüzde 10.5 düşüş kaydetmişti.

İthalattaki sıçrama, ticaret fazlasının da 16,8 milyar dolarla Mart 2021’den beri en düşük seviyede gerçekleşmesine neden oldu.

Yine bugün açıklanan veriye göre ülkenin kömür ithalatı da yıllık yüzde 160 yükseldi.