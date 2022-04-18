Çin'de kömür üretiminde yeni rekor
Artan enerji fiyatları nedeniyle geçtiğimiz sonbaharda ekonomisi zarar gören Çin, aynı sorunu yaşamamak için iç piyasaya yönelerek tedarik güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Ülkede Mart ayında doğalgaz ve kömür üretimi rekor seviyelere yükseldi.
Çin, Ukrayna savaşı nedeniyle uluslararası piyasalardaki fiyatların hızla yükselmesi nedeniyle tedarik güvenliğini sağlayabilmek adına yerel üreticilere yönelirken Mart ayında kömür ve doğalgaz üretimini rekor seviyelere yükseltti.
İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre Mart ayında kömür üretimi yüzde 15 artarak 396 milyon tona yükselirken doğalgaz üretimi de yüzde 6,3 artarak 19,7 milyar metreküp seviyesine ulaştı.
Petrol üretimi ise artan vakalar sonrası zayıflayan talep nedeniyle rafineri aktivitesi azalmasına rağmen yüzde 3,9 artarak 17,71 milyon tona yükselirken bu rakam 2015 Aralık ayından bu yana en yüksek seviye oldu.
Virüs kısıtlamaları nedeniyle çelik üretimi azalırken alüminyum üretimi artış gösterdi.
Ülke yönetimi sonbaharda yaşanan enerji açığının ekonomiye verdiği zarar sonrası kömür üretimini artırmak için elinden geleni yapıyor.
Bununla birlikte üst düzey bir yetkili madencilerden daha fazla çıktı elde etme çabasının limitlerine ulaşmış olabileceğini söyleyerek sağlanan fazladan tedarikin önemli endüstriyel bölgelerde elektrik kesintilerine dönüşü engelleyemeyebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Pekin üretim kapasitesine 300 milyon ton ekleyerek ithalatı kesmek istiyor gibi görünse de bu artış için bir takvim belirlenmiş değil. Her halükârda 2025 hedeflerine iklim hedeflerine ulaşmak için tüketimi düşürmesi gereken ülkenin bu konuda ciddi sorunlar yaşayacağı düşünülüyor.
Verilere göre tekrar yayılan Kovid-19 vakaları ve kapanmaların ekonomiye etkisinin tamamen yansımadığı ilk çeyrekte Çin ekonomik büyümesinin hızlandığı görüldü.
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