Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çinli bankacılık devinden radikal karar: Türkiye'deki 5 şubesini kapattı

Çinli bankacılık devinden radikal karar: Türkiye'deki 5 şubesini kapattı

27.07.2026 15:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Çinli bankacılık devinden radikal karar: Türkiye'deki 5 şubesini kapattı

ICBC Turkey Bank A.Ş., operasyonel verimliliği artırmak ve kaynakları daha etkin yönetmek amacıyla şube ağında stratejik bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre banka, yeniden yapılanma süreci kapsamında beş şubesinin faaliyetini sonlandırırken üç şubesini de bünyesindeki diğer şubelerle birleştirme kararı aldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ICBC Turkey Bank A.Ş., operasyonel verimliliği artırmaya yönelik yeniden yapılanma kapsamında şube ağında değişikliğe gittiğini duyurdu. Banka, aldığı karar doğrultusunda 5 şubenin faaliyetlerine son verirken, 3 şubeyi ise diğer şubeler bünyesinde birleştirdi.

Söz konusu karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

OPERASYONEL VERİMLİLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Banka, şube yapılanmasındaki değişikliğin operasyonel verimliliği artırmaya yönelik stratejik planlama kapsamında hayata geçirildiğini bildirdi.

Yeniden yapılanmayla birlikte şube ağının daha etkin yönetilmesi, operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi ve mevcut kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BANKALARINDAN BİRİ

1984 yılında Çin'de kurulan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor.

2006 yılından bu yana hisseleri Hong Kong ve Şanghay borsalarında işlem gören banka, bugün altı kıtada 48 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Yüz milyonlarca bireysel müşteriye ve milyonlarca kurumsal müşteriye hizmet veren ICBC, geniş şube ağı, ATM'leri ve dijital bankacılık altyapısıyla küresel ölçekte faaliyetlerini sürdürüyor.

ICBC Turkey Bank A.Ş. de grubun uluslararası yapılanmasının bir parçası olarak Türkiye'de bankacılık hizmeti vermeye devam ediyor.

İlgili Konular: #banka #KAP #Kamuyu Aydınlatma Platformu

İlgili Haberler

Milyonlarca emeklinin gözü SGK'de: 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin gözü SGK'de: 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşının yükseltilmesini içeren düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, SGK'nin fark ödemeleri için açıklayacağı Resmi Gazete sonrası ödeme takvimi bekleniyor. Temmuz zamları sonrası kök maaşı taban aylığın altında kalan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile hak sahiplerine yapılması planlanan fark ödemelerinin, yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte ağustos ayının ilk haftasında hesaplara otomatik yatırılması öngörülüyor.
Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya markalarına üretim yapıyordu...
Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya markalarına üretim yapıyordu... Tekstil ve hazır giyim sektörünün önde gelen firmalarından FORE Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., mali yapısındaki bozulma nedeniyle borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato başvurusunda bulundu.
Petroldeki çöküş gümüşe yaradı: Fiyatlar kritik eşiğe tırmandı
Petroldeki çöküş gümüşe yaradı: Fiyatlar kritik eşiğe tırmandı ABD ile İran arasındaki gerilimin durulması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel piyasaları rahatlatmasıyla gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününde yönünü yukarı çevirdi.