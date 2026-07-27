Çinli bankacılık devinden radikal karar: Türkiye'deki 5 şubesini kapattı

ICBC Turkey Bank A.Ş., operasyonel verimliliği artırmaya yönelik yeniden yapılanma kapsamında şube ağında değişikliğe gittiğini duyurdu. Banka, aldığı karar doğrultusunda 5 şubenin faaliyetlerine son verirken, 3 şubeyi ise diğer şubeler bünyesinde birleştirdi.

Söz konusu karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

OPERASYONEL VERİMLİLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Banka, şube yapılanmasındaki değişikliğin operasyonel verimliliği artırmaya yönelik stratejik planlama kapsamında hayata geçirildiğini bildirdi.

Yeniden yapılanmayla birlikte şube ağının daha etkin yönetilmesi, operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi ve mevcut kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BANKALARINDAN BİRİ

1984 yılında Çin'de kurulan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor.

2006 yılından bu yana hisseleri Hong Kong ve Şanghay borsalarında işlem gören banka, bugün altı kıtada 48 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Yüz milyonlarca bireysel müşteriye ve milyonlarca kurumsal müşteriye hizmet veren ICBC, geniş şube ağı, ATM'leri ve dijital bankacılık altyapısıyla küresel ölçekte faaliyetlerini sürdürüyor.

ICBC Turkey Bank A.Ş. de grubun uluslararası yapılanmasının bir parçası olarak Türkiye'de bankacılık hizmeti vermeye devam ediyor.