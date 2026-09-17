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CLARITY Act nedir? CLARITY Act ne zaman çıkacak? ABD'nin kripto para yasası neyi amaçlıyor, son durum ne?

CLARITY Act nedir? CLARITY Act ne zaman çıkacak? ABD'nin kripto para yasası neyi amaçlıyor, son durum ne?

17.09.2026 10:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CLARITY Act nedir? CLARITY Act ne zaman çıkacak? ABD'nin kripto para yasası neyi amaçlıyor, son durum ne?

ABD'de kripto para piyasasına yönelik kapsamlı düzenleme hazırlığı yeniden gündemde. Dijital varlıkların hangi kurum tarafından denetleneceğini ve kripto şirketlerinin hangi kurallara tabi olacağını belirlemeyi amaçlayan CLARITY Act için kritik gelişmeler yaşandı. Peki CLARITY Act nedir, ne getiriyor ve kripto paralar için neden önemli?
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Kripto para piyasasında ABD'nin düzenleyici çerçevesini netleştirmeyi amaçlayan Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) yatırımcıların ve kripto piyasasının yakından takip ettiği düzenlemeler arasında yer alıyor. Tasarı, dijital varlıkların menkul kıymet mi yoksa emtia mı olduğuna ilişkin kuralları netleştirmeyi ve ABD'deki kripto piyasasının denetim yapısını belirginleştirmeyi hedefliyor.

CLARITY ACT NEDİR?

CLARITY Act, ABD'de dijital varlık piyasasına kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçlayan bir yasa tasarısıdır. Tasarının resmi adı Digital Asset Market Clarity Act ve Temsilciler Meclisi'nden geçen H.R. 3633 numaralı düzenlemeyle bağlantılıdır. Tasarı, kripto varlıkların sınıflandırılması ve piyasa düzenleyicilerinin yetki alanlarının belirlenmesi gibi konulara odaklanıyor.

CLARITY ACT NEYİ AMAÇLIYOR?

Tasarıda dijital varlıkların niteliğinin belirlenmesine yönelik hükümler bulunuyor. Bazı dijital varlıkların emtia olarak değerlendirilmesi ve bunların hangi düzenleyici kurumun denetimine gireceğinin daha açık hale getirilmesi hedefleniyor.

Tasarı kapsamında SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ile CFTC (Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu) arasındaki yetki sınırlarının daha belirgin hale getirilmesi de öne çıkan başlıklardan biri.

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CLARITY ACT KRİPTO PARALARI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Düzenlemenin yasalaşması halinde ABD'deki kripto şirketleri ve dijital varlık piyasası için daha belirgin yasal kurallar oluşturulması amaçlanıyor. Tasarı ayrıca belirli dijital varlık aracılarına açıklama, kayıt ve uyum yükümlülükleri getiriyor.

Senato Bankacılık Komitesi tarafından yayımlanan tasarı açıklamasında kara para aklamanın önlenmesi, müşteri tanıma ve şüpheli işlem bildirimleri gibi yükümlülüklerin de dijital varlık piyasasının belirli aktörlerine uygulanması öngörülüyor.

CLARITY ACT YASALAŞTI MI?

Hayır. CLARITY Act henüz yasalaşmadı. Tasarı 2026 yılında Senato'da önemli bir aşamaya geldi ancak 15 Eylül 2026'da yapılan usul oylamasında gerekli 60 oya ulaşılamadı. Reuters'ın aktardığına göre oylamada tasarının ilerlemesi için gereken eşik geçilemedi ve düzenlemenin geleceği belirsiz hale geldi.

Senato'daki son oylamadan önce tasarı metninde 126 kapsamlı değişiklik yapılmıştı. Güncellenen metinde etik kuralları, stablecoin kaynaklı mevduat hareketleri ve blockchain geliştiricilerine ilişkin düzenlemeler gibi yeni hükümler de yer aldı.

CLARITY ACT NEDEN ÖNEMLİ?

CLARITY Act, ABD'nin kripto para piyasasına ilişkin uzun süredir devam eden düzenleme tartışmalarının merkezinde bulunuyor. Tasarı özellikle SEC ve CFTC'nin dijital varlıklar üzerindeki yetkilerinin sınırlarını, kripto şirketlerinin yükümlülüklerini ve dijital varlıkların hukuki statüsünü belirlemeye yönelik hükümleri nedeniyle önem taşıyor.

Ancak tasarının geleceği, Senato'daki son gelişmelerin ardından henüz netleşmiş değil. Bu nedenle CLARITY Act şu aşamada yürürlüğe girmiş bir kripto para yasası değil, yasama süreci devam eden bir düzenleme niteliğinde.

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