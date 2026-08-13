Commerzbank'tan çarpıcı dolar analizi: Yıl sonunda kur ne kadar olacak?

Commerzbank, Türk Lirası'nın yıl sonuna kadar belirgin şekilde değer kaybetmeye devam edebileceğini öngördü. Banka, enerji ithalatına bağımlılık ve Batı Asya ile güçlü ticari ve finansal ilişkilerin Türkiye'nin dış dengeleri üzerindeki kırılganlıkları artırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Commerzbank analisti Tatha Ghose, enerji fiyatlarındaki şokun yanı sıra kuraklığa bağlı olarak gıda fiyatlarında beklenen artışın enflasyonun yüksek seyretmesine neden olabileceğini belirtti.

COMMERZBANK'TAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Ghose, yüksek enflasyon baskısına rağmen siyasi baskıların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) yakın dönemde yeniden faiz indirimlerine yöneltebileceğini savundu.

Böyle bir politika değişiminin Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendirilirken, kurdaki değer kaybının yıl sonuna kadar devam edebileceği öngörüldü.

DOLAR/TL İÇİN 53 TL TAHMİNİ

Commerzbank, Dolar/TL kurunun aralık ayında 53 TL seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Bankanın tahminine göre yüksek enflasyon, enerji maliyetlerindeki artış ve dış dengelerdeki kırılganlık Türk Lirası'nın önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalacağı temel riskler arasında yer alıyor.