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Commerzbank'tan piyasaları sarsan revizyon: Altın ve gümüşte tahminler sil baştan

Commerzbank'tan piyasaları sarsan revizyon: Altın ve gümüşte tahminler sil baştan

28.07.2026 16:23:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Commerzbank'tan piyasaları sarsan revizyon: Altın ve gümüşte tahminler sil baştan

Almanya merkezli Commerzbank, enflasyonist baskılar ve Fed'in şahinleşen para politikası beklentileri doğrultusunda altın başta olmak üzere gümüş, platin ve paladyuma yönelik yıl sonu fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
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Almanya merkezli Commerzbank, değerli metallere ilişkin yıl sonu fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka, altın başta olmak üzere gümüş, platin ve paladyuma yönelik beklentilerini düşürdü.

Commerzbank, yıl sonu ons altın fiyatı tahminini 4 bin 800 ABD Doları'ndan 4 bin 500 ABD Doları'na indirdi.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM TAHMİNLERİ DE DÜŞÜRÜLDÜ

Banka, gümüş için 2026 yıl sonu fiyat tahminini 80 ABD Doları'ndan 67 ABD Doları'na, 2027 yıl sonu beklentisini ise 90 ABD Doları'ndan 80 ABD Doları'na çekti.

Platin için yıl sonu fiyat tahmini 2 bin 100 ABD Doları'ndan 2 bin ABD Doları'na düşürülürken, paladyum için beklenti de bin 600 ABD Doları'ndan bin 500 ABD Doları'na indirildi.

REVİZYONDA ŞAHİN FED BEKLENTİSİ ETKİLİ OLDU

Commerzbank, tahminlerde yaptığı aşağı yönlü revizyonda petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırmasının ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin daha şahin bir görünüm kazanmasının etkili olduğunu belirtti.

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