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Commerzbank’tan TCMB faiz indirimi tahmini

Commerzbank’tan TCMB faiz indirimi tahmini

6.10.2026 15:07:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Commerzbank’tan TCMB faiz indirimi tahmini

Commerzbank, eylül enflasyonundaki gerilemenin Merkez Bankası’nın ekim toplantısında faiz indirimi için alan açtığını değerlendirirken, Türk Lirası üzerindeki baskının sürebileceğini öngördü. Banka, olası bir faiz indiriminin ardından kurda ilave değer kaybı riskine dikkat çekti.
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Alman bankası Commerzbank, Türkiye’de açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikasına ilişkin beklentisini açıkladı.

Commerzbank Analisti Tatha Ghose, ağustos ayında yüzde 31,5 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 29,7’ye gerilemesinin, TCMB’nin yeni bir faiz indirimi yapması açısından uygun bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Ghose, eylül enflasyonundaki düşüşü TCMB’nin 22 Ekim’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesi için "mükemmel bir arka plan" olarak değerlendirdi.

COMMERZBANK 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

Commerzbank’ın tahminine göre TCMB, 22 Ekim toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürebilir.

Banka böylece, enflasyondaki son gerilemenin ardından TCMB’nin ocak ayından sonra yeniden faiz indirimine başlayabileceğini öngörüyor.

TL'DE DEĞER KAYBI RİSKİ SÜRÜYOR

Commerzbank, faiz indiriminin Türk lirası üzerindeki etkisine de dikkat çekti.

Bankaya göre kuru desteklemek amacıyla yapılabilecek müdahaleler TL’deki değer kaybını sınırlayabilir. Buna karşın faizlerin düşürülmesiyle birlikte Türk lirası üzerindeki baskının tamamen ortadan kalkması beklenmiyor.

Commerzbank, mevcut koşullarda TL’de ilave değer kaybı yaşanabileceğini değerlendiriyor.

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