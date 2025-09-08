Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Programı açıklıyor: 'Eylül ve yılın geri kalanında...'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yaptığı açıklamalarda ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EKONOMİ PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Yılmaz, ekonomik programın sürdürüldüğünü belirterek, "Ekonomik programımız başarıyla uygulanmaktadır, bunun somut sonuçlarını da görüyoruz. Temel makroekonomik yaklaşımımız kararlılıkla sürdürülmüş, hedeflerimizden sapma olmamıştır, ekonomimiz benzer ülkelere kıyasla olumlu ayrışmaya devam ederken dış şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

DEZENFLASYON SÜRECİNE VURGU

Enflasyonla mücadeleye değinen Yılmaz, Haziran 2024 itibarıyla bir dezenflasyon sürecine girildiğini hatırlattı. Yılmaz, "Dezenflasyon süreci kararlılıkla sürdürülmüş, enflasyon 42,5 puan gerilemiştir. Enflasyon beklentileri ve ana eğilim göstergelerindeki iyileşme ile eylül ve yılın geri kalanında da dezenflasyon sürecinin kesintisiz bir şekilde devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...