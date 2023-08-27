Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Yayınlanma: 27.08.2023 - 09:26

Güncelleme: 27.08.2023 - 09:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Taarruzun 101. yılı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’da iş insanları bir araya geldi.

Yılmaz, toplantı sonrasında basın mensuplarına kentte bulunduğu iki günü değerlendirdi.

Etkinlerde tarihi geçmişi ve değerleri hatırladıklarını dile getiren Yılmaz, "Büyük Zaferin 101. yıl dönümünü, idrak ediyoruz. Öncelikle ben tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. 101 yıl önce bugün Afyon'da Büyük Taarruz başladı ve İzmir'in kurtuluşuyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nın sonuçlandırıcı bir zafer oldu. Bu vesileyle başta Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını tekrar rahmetle, minnetle yad ediyoruz. O ruhu hep diri tutmak durumundayız” dedi.

"ÜÇ ANA AYAĞI VAR"

Türkiye genelinde yaptıkları toplantıların sonucunda aldıkları kararları ve hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgiler veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir taraftan orta vadeli programı hazırlıyoruz. Eylül ayında inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer taraftan da beş yıllık kalkınma planımızı hazırlıyoruz. O planı da ekim ayında inşallah Meclisimizin gündemine taşıyacağız. Orta vadeli programın üç ana ayağı var. Birincisi para politikamızın ana çerçevesi güncellenmiş haliyle orta vadeli programımızda yer alacak. Detayları tabii Merkez Bankamızı ilgilendiriyor. İkinci husus maliye politikamız detaylı bir şekilde orta vadeli programda yer alacak.

"AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTINDA TUTACAĞIZ"

Oradaki temel prensibimiz de şu; depremden kaynaklanan belli bir süreli harcamalar hariç olmak üzere bütçe açıklarımızın milli gelire oranını Avrupa Birliği standartlarında tutmak. Bu perspektif içinde bir taraftan gelir politikalarımızla, bir taraftan da harcama politikalarımızla kamunun belli bir disiplin içinde ve uygun şartlar altında bütçesini yönetmek. Bunun detayları orta vadeli programda. Kurum tavanlarıyla birlikte yer almış olacak, üç yıllık bir perspektifte. Diğer taraftan yapısal reformlar çok çok önemli. Biz işte bu istişare toplantılarını bu yüzden yapıyoruz doğrusu. İş dünyasıyla bugüne kadar işveren kesimlerle, sendikalarla, emek kesimiyle, gerek memur sendikalarıyla, gerek işçi sendikalarıyla görüşmelerimiz oldu. Yine TOBB'da bütün illerimizden gelen odalarla, borsalarla, istişarelerimiz oldu.

"SİYASİ BELİRSİZLİKLER KALKTI"

Yerelde yaptığımız Afyonkarahisar’da, Diyarbakır'da, başka illerimizde yerel düzeyde de istişare toplantılarımız oldu. Bütün bunlardan süzülen bilgileri ve dediğimiz gibi Pazartesi de tarım kesimiyle ilgili yine bir istişare toplantımız var. Bütün buralardan gelen fikirleri süzerek yapısal reform günde oluşturuyoruz. Bir taraftan da kurumlarımız elbette çalışıyor. Strateji bütçe başkanlığımız, ilgili tüm kurumlarımız bu reformları da orta vadeli programda halkımızla paylaşacağız. Böylece neyi sağlamak istiyoruz, öngörülebilirliği, ekonominin düşmanı belirsizliktir, siyasi belirsizlikler Mayıs seçimleriyle birlikte ortadan kalktı. Artık çok daha belirgin bir çerçevedeyiz.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Orta vadeli programla birlikte teknik anlamda da öngörülebilirliği güçlendiren bir çerçevemiz olacak. Bu çerçeve içinde bir taraftan yatırım istihdam, üretim, ihracat çerçevesinde kalkınma sürecimizi devam ettireceğiz. Diğer taraftan da özellikle enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürerek istikrar içinde büyüyen Türkiye hedefini gerçekleştireceğiz. Orta vadede tek haneli enflasyona gitmeyi öngörüyoruz. Bunun işte adım adım politikalarını orta vadeli programda görme imkanı olacak."