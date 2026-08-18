Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet'in dakikalık harcaması 13 asgari ücret!

Cumhurbaşkanlığı, 2026 yılının ocak-temmuz döneminde kendi bütçe ödenekleri ile örtülü ödenekten toplam 20 milyar 569 milyon 769 bin TL harcadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi bütçe verilerine göre, söz konusu dönemde cumhurbaşkanlığının kendi bütçesinden 9 milyar 649 milyon TL, örtülü ödenekten ise 10 milyar 920 milyon TL harcama gerçekleştirildi.

İki ödenekten yapılan toplam harcamanın dakikadaki karşılığı 68 bin 22 TL oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KENDİ BÜTÇESİNİN YÜZDE 45'İNİ KULLANDI

Sözcü'den alınan habere göre cumhurbaşkanlığı bütçesine 2026 yılının tamamı için 21 milyar 286 milyon TL ödenek ayrılmıştı.

Bu ödeneğin temmuz ayında 1 milyar 183 milyon TL'si, ocak-temmuz döneminde ise toplam 9 milyar 649 milyon TL'si kullanıldı.

Böylece cumhurbaşkanlığı, yılın ilk 7 ayında kendi bütçe ödeneğinin yaklaşık yüzde 45'ini harcamış oldu.

Söz konusu harcamalar personel maaşları, elektrik, su ve doğalgaz giderleri, yiyecek ve içecek alımları, araçların bakım ve onarımı, akaryakıt, bina bakım ve onarım giderleri ile temsil ve ağırlama gibi kalemlerde kullanıldı.

Bu harcamaların günlük tutarı yaklaşık 45,9 milyon TL, saatlik tutarı ise 1 milyon 915 bin TL oldu. Dakikadaki harcama ise 31 bin 910 TL olarak hesaplandı.

ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN 10,9 MİLYAR TL HARCANDI

Cumhurbaşkanlığı'nın harcama yetkisinde bulunan örtülü ödenekten de yılın ilk 7 ayında 10 milyar 920 milyon TL harcandı.

Bu tutarın 930 milyon TL'si temmuz ayında kullanıldı.

Örtülü ödenekten yapılan 7 aylık harcamanın dakikadaki karşılığı 36 bin 112 TL oldu.

Cumhurbaşkanlığı'nın kendi bütçesinden yaptığı harcamalarda önceki döneme kıyasla sınırlı bir yavaşlama görülürken, örtülü ödenekten yapılan harcamalardaki artış dikkat çekti.

DİYANET 7 AYDA 105,2 MİLYAR TL HARCADI

Diyanet İşleri Başkanlığı da 2026 yılı bütçesindeki ödeneğinin önemli bölümünü yılın ilk 7 ayında kullandı.

Diyanet'e yılın tamamı için 174,4 milyar TL ödenek ayrılırken, ocak-temmuz döneminde 105,2 milyar TL harcama gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı döneminde 74 milyar TL harcayan Diyanet'in bu yılın ilk 7 ayındaki harcaması yüzde 42,6'dan fazla arttı.

Böylece Diyanet, 2026 yılı için ayrılan ödeneğin yüzde 60,3'ünü ilk 7 ayda kullanmış oldu.

Diyanet'in bütçesi yıllık bazda yüzde 34,4 artırılmış olmasına rağmen harcamalarındaki artış bütçe artışının üzerinde gerçekleşti.

DİYANET'İN DAKİKALIK HARCAMASI 348 BİN TL

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yılın ilk 7 ayındaki harcamaları günlük yaklaşık 501 milyon TL, saatlik 21 milyon TL ve dakikalık 348 bin TL seviyesine ulaştı.