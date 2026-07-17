Danske Bank'tan Euro, dolar ve sterlin tahmini: Beklentiler yukarı yönlü güncelledi

Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank, Türk Lirası'na ilişkin kur tahminlerini güncelledi. Banka, dolar, Euro ve sterlin/TL kurlarına yönelik 1 aylık ve 12 aylık beklentilerini yukarı yönlü paylaştı.
DANSKE BANK'TAN DOLAR/TL TAHMİNİ
Yayımlanan rapora göre banka, Dolar/TL kurunun 1 ay içinde 47,80 seviyesine, 12 ay sonunda ise 55,50 seviyesine yükseleceğini öngördü.
Euro/TL kuruna ilişkin 1 aylık tahmin 55,00, 12 aylık tahmin ise 62,20 olarak açıklandı.
Sterlin/TL tarafında ise 1 aylık beklenti 65,44, 12 aylık tahmin 71,45 seviyesinde yer aldı.
DOLAR/TL TARİHİ ZİRVESİNİ YENİLEDİ
Öte yandan Dolar/TL kuru, erken işlemlerde 47,17 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Kur, haberin yazıldığı sırada yüzde 0,15 yükselişle 47,16 seviyesinde işlem görüyor.