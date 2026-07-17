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Danske Bank'tan Euro, dolar ve sterlin tahmini: Beklentiler yukarı yönlü güncelledi

Danske Bank'tan Euro, dolar ve sterlin tahmini: Beklentiler yukarı yönlü güncelledi

17.07.2026 10:51:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Danske Bank'tan Euro, dolar ve sterlin tahmini: Beklentiler yukarı yönlü güncelledi

Danimarka'nın finans devi Danske Bank, Amerikan Doları'nın Türk Lirası karşısında rekor tazelediği gün yayımladığı raporla kurlara yönelik tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, kısa ve uzun vadeli projeksiyonlarında döviz kurlarında yükselişin süreceğini öngörürken; hem döviz sepetindeki genel artış beklentisini korudu hem de Türk Lirası üzerindeki değer kaybı baskısının devam edeceğine işaret etti.
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Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank, Türk Lirası'na ilişkin kur tahminlerini güncelledi. Banka, dolar, Euro ve sterlin/TL kurlarına yönelik 1 aylık ve 12 aylık beklentilerini yukarı yönlü paylaştı.

DANSKE BANK'TAN DOLAR/TL TAHMİNİ

Yayımlanan rapora göre banka, Dolar/TL kurunun 1 ay içinde 47,80 seviyesine, 12 ay sonunda ise 55,50 seviyesine yükseleceğini öngördü.

Euro/TL kuruna ilişkin 1 aylık tahmin 55,00, 12 aylık tahmin ise 62,20 olarak açıklandı.

Sterlin/TL tarafında ise 1 aylık beklenti 65,44, 12 aylık tahmin 71,45 seviyesinde yer aldı.

DOLAR/TL TARİHİ ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Öte yandan Dolar/TL kuru, erken işlemlerde 47,17 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Kur, haberin yazıldığı sırada yüzde 0,15 yükselişle 47,16 seviyesinde işlem görüyor.

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