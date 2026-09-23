Dar gelirli ailelere yeni destek geliyor: Sistem 2027'de başlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı işbirliğinde yürütülen etki analizleri, ekim ayı sonunda tamamlanacak. Analizlerin ardından gelir düzeyi belirli bir sınırın altında kalan ailelere sağlanacak sosyal desteklerin kapsamı ve türü il ve ilçe bazında belirlenecek.

GETAD’DA DETAYLAR NETLEŞİYOR

Proje kapsamında GETAD ile her aileye aynı sosyal yardım türü verilmeyecek. Destekler, il ve ilçe bazındaki ihtiyaçlara göre şekillendirilecek.

Örneğin Antalya'da yaşayan bir ailenin ihtiyaç profili ile Hakkari'de yaşayan bir hanenin ihtiyaçları farklı değerlendirilecek. Bu nedenle destekler; kira, ısınma, gıda veya enerji yardımı gibi farklı kalemler halinde nakdi ve ayni olarak sunulacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR DA KAPSAMDA

GETAD sistemi, sosyal yardım mekanizmasını aile odaklı ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Sistem, fert başına asgari geliri garanti altına alacak şekilde tasarlanıyor.

Bu kapsamda en düşük emekli maaşı alanlar ile dar gelirli aileler ve belirli bir gelir düzeyinin altında kalan haneler desteklerden faydalanabilecek.

2027’DE HAYATA GEÇECEK

GETAD'ın 2027 yılı bütçesi, TBMM'deki 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından netleşecek. Gerekli görülmesi halinde yasal düzenleme yapılacak ve sistem 2027 yılı itibarıyla hayata geçirilecek.

Ekonomi yönetimi, GETAD'ı sosyal yardım alanında yapısal bir reform olarak değerlendiriyor.

ÖDEME TUTARI NE OLACAK?

GETAD ile hanelere yapılacak ödemelerin miktarı henüz netleşmedi. Ekonomim'de yer alan habere göre sistem, belirli bir gelir seviyesinin altında kalan aileleri koruma altına almayı ve sosyal yardım mekanizmasını aile odaklı hale getirmeyi amaçlıyor.