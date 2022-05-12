Dardanel cirosunu yüzde 89 artırdı
Cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre 281 milyon TL’den 530 milyon TL’ye çıkaran Dardanel, konsolide satış cirosunu yüzde 89 oranında artırdı.
Balık ve deniz ürünleri üreticisi Dardanel, 2022 yılının ilk 3 aylık konsolide mali verilerini açıkladı. 1984 yılından faaliyete başlayan Dardanel yılın ilk çeyreğinde büyümesini sürdüren şirket görünümünü korudu.
Yılın ilk 3 ayında şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı yüzde 16’ya yükseldi. Cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre 281 milyon TL’den 530 milyon TL’ye çıkaran Dardanel, konsolide satış cirosunu yüzde 89 oranında artırmayı başardı.
Global bir Türk markası olarak ihracat coğrafyasını her geçen gün genişleten şirket, 2022’nin ilk çeyreğinde ihracatını dolar bazında yüzde 70 artırdı.
Video Haberler
- Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli öldü
- İstanbul'da zincirleme kaza: Sürücü kaçtı
- TEM otoyolunda kaza: Bir kişi hayatını kaybetti
- 'Kaçak gelinler' operasyonu: 18 kişi gözaltında
- Tecrübeli futbolcu Arda Turan'dan itiraf!
- Yasağa karşı harekete geçildi
- 'Eskişehirimiz özgürlüklerle anılmayı hak ediyor'
- Büyükçekmece Gölü'nde dikkat çeken yosun artışı
- Bursa'da AVM'de yangın paniği: Tavan çöktü
- Tokat’ta patlama: 1’i ağır, 4 çocuk yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarikat evinde 1'i bebek 11 ceset bulundu
- Gürsel Aksel Stadı’nda açılış ve kapanış Beşiktaş’tan
- LeMan'dan Ekrem İmamoğlu kapağı
- Soylu'dan ilginç 'sınır dışı' açıklaması
- 20 ilin valisi değişti, 10 vali görevden alındı
- Taksim Cami kapısına Mercedes çektiler
- U17 Kadın Güreş Milli Takım şampiyon oldu
- Tehlike çanı çalıyor
- 'AKP WhatsApp grupları kaynıyor'
- Yasağa karşı harekete geçildi