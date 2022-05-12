Dardanel cirosunu yüzde 89 artırdı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 09:34

Balık ve deniz ürünleri üreticisi Dardanel, 2022 yılının ilk 3 aylık konsolide mali verilerini açıkladı. 1984 yılından faaliyete başlayan Dardanel yılın ilk çeyreğinde büyümesini sürdüren şirket görünümünü korudu.

Yılın ilk 3 ayında şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı yüzde 16’ya yükseldi. Cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre 281 milyon TL’den 530 milyon TL’ye çıkaran Dardanel, konsolide satış cirosunu yüzde 89 oranında artırmayı başardı.

Global bir Türk markası olarak ihracat coğrafyasını her geçen gün genişleten şirket, 2022’nin ilk çeyreğinde ihracatını dolar bazında yüzde 70 artırdı.