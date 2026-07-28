Daron Acemoğlu’ndan Elon Musk’a trilyon dolarlık rest: 'Paranın önemi kalmayacaksa servetinizi bağışlayın'

Yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin ekonomi üzerindeki uzun vadeli etkileri, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu ile teknoloji milyarderi Elon Musk arasında dikkat çeken bir tartışmaya dönüştü.

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, yapay zekâ ve robot teknolojilerinin üretim kapasitesini tarihi seviyelere taşıyacağını savunarak dünyanın zamanla "bolluk ekonomisi" olarak tanımladığı yeni bir düzene geçeceğini öne sürdü.

Musk, yapay zekâ destekli sistemlerin insanların ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla mal ve hizmet üretebileceğini belirterek, 2036 yılına gelindiğinde paranın bugünkü işlevinin büyük ölçüde ortadan kalkabileceğini ifade etti.

Ancak Musk'ın bu değerlendirmeleri, teknolojik ilerlemenin sağladığı ekonomik kazanımların toplumun geneline nasıl dağıtılacağı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Ekonomik eşitsizlikler üzerine çalışmalarıyla tanınan Daron Acemoğlu ise yalnızca üretim artışının refahı otomatik olarak artırmayacağını, asıl belirleyici unsurun teknolojik kazanımların nasıl paylaşıldığı olduğunu savunuyor.

Yapay zekânın insanlığın refahını artıracak bir araç mı yoksa mevcut gelir dağılımı sorunlarını daha da derinleştirecek bir unsur mu olacağına ilişkin tartışmalar teknoloji dünyasının gündemindeki yerini koruyor.

MUSK: EMEKLİLİK İÇİN PARA BİRİKTİRMEYE GEREK KALMAYABİLİR

Elon Musk, daha önce katıldığı "Moonshots with Peter Diamandis" programında emeklilik için para biriktirilmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Musk, şu ifadeleri kullandı:

Bir önerim var: Önümüzdeki 10-20 yıl için emeklilik adına para kenara koyma konusunda endişelenmeyin. Bunun bir önemi kalmayacak

Teknolojik gelişmelerin temel mal ve hizmetlerin maliyetini önemli ölçüde düşüreceğini savunan Musk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Eğer konuştuklarımız gerçekleşirse, emeklilik için para biriktirmek tamamen anlamsız hale gelir

Musk, gelecekte "evrensel yüksek gelir" olarak tanımladığı bir modelin ortaya çıkabileceğini, yapay zekâ ve robotların üretim kapasitesini artırması sayesinde insanların ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere çok daha kolay ulaşabileceğini ileri sürdü.

Buna karşın ekonomistler ise üretimde yaşanacak artışın tek başına gelir dağılımında eşitliği sağlamayacağını, bunun siyasi tercihler ve mülkiyet yapısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor.

ACEMOĞLU'NDAN MUSK'A: SERVETİNİ BAĞIŞLAMAYI TAAHHÜT ET

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğretim üyesi ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Elon Musk'ın "2036'da paranın önemi kalmayacak" yönündeki değerlendirmesine X hesabı üzerinden yanıt verdi.

Acemoğlu, Musk'ın teknolojiye ilişkin öngörüsünü kendi serveti üzerinden test etmesini isteyerek şu çağrıda bulundu: