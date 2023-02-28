Depremde meydana gelen yıkımın baharat fiyatlarını etkileyeceği endişesi

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 07:00

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde binlerce enkaza yol açan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından çoğu yapı gibi baharat fabrikalarının da büyük tahribata uğradığı belirtildi.

Baharat üretiminin önemli bir miktarının yapıldığı Kahramanmaraş’ta bazı yıkılan baharat fabrikalarıyla birlikte depolanan ürünlerin de enkaz altında kaldığı iddia edildi. Eskişehirli bir aktar yıkıma bağlı olarak pul biber, toz biber, sumak ve kekik gibi ürünlerin fiyatında yükseliş beklentisi olduğunu dile getirdi. Çözüm olarak yurt dışından ürün getirilmesi gerektiğini düşünen aktar, yeni ürünler gelene kadar baharat piyasasında yüzde 80 oranına kadar zam yaşanabileceğini belirtti.

“ÜRÜN OLMADIĞI IÇIN YURT DIŞINDAN MAL GELENE KADAR ÖNEMLI ORANDA ARTIŞ OLABILIR”

Eskişehir’de aktarlık yapan Koray Özkılıç, Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkımın baharat piyasasını nasıl etkileyeceğiyle ilgili detayları aktardı.

Yazın üretilen ürünlerin depolandığını ancak bunların depremle birlikte enkaz altında kaldığını ifade eden Özkılıç, “Depremden 1 hafta geçti, bu yüzden hemen bir anda piyasa etkilendi dersek yalan olur. Bütün pul biber, toz biber, sumak ve kekik yapan fabrikalar Kahramanmaraş’taydı. Maalesef hepsi yıkıldı, orada taş taş üstünde kalmadı. Allah geride kalanlara sabır versin. Adamlar yazın ürettikleri malzemeyi depolamışlardı ve bunları bir sonraki sezona kadar, yeni ürün çıkana kadar satacaklardı. Şimdi bütün ürünler enkaz altında kalınca otomatik olarak bu piyasaya zam olarak yansıyacak çünkü ürün kalmadı. Devletimiz büyük, yurt dışından aynı veya benzer ürünleri getirerek tolere etmeye çalışacaklardır. Ürün olmadığı için yurt dışı piyasasından mal gelene kadar yüzde 50 veya yüzde 80 oranında bir artış olacak gibi gözüküyor. Mesela ben şu an stoğumu yaptığım için eski fiyattan devam ediyorum, ama ürünü yerine koyamayacağıma da adım gibi eminim” dedi.



