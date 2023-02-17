Depremzedeler, elektrik ve doğalgazda yeni abonelik için güvence bedeli ödemeyecek

EPDK depremden etkilenen vatandaşlardan nerede ikamet ederlerse etsin OHAL süresince yeni doğalgaz ve elektrik abonelikleri için güvence bedeli alınmamasına karar verdi.

AA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 10:16
Depremzedeler, elektrik ve doğalgazda yeni abonelik için güvence bedeli ödemeyecek
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların, afet bölgesinde ikamet edip etmemesine bakılmaksızın elektrik ve doğalgaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyeceğini bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dün yaptığı toplantıda deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik önemli bir karar aldı. Alınan kararla afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşlarımız ister deprem bölgesinde ikametini sürdürsün, ister başka bir şehirde ikamet etmeye başlasın elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek."



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