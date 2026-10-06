Deutsche Bank’tan altın için kritik mesaj: Orta vadede yön ne olacak?

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanma sürerken Deutsche Bank’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Deutsche Bank Metal Araştırmaları Başkanı Daniel Ghali, yatırımcı portföylerindeki altın ağırlığının düşük seviyelere gerilediğini ve piyasada aşırı satım koşullarının oluştuğunu belirtti.

Ghali’ye göre mevcut yatırımcı pozisyonlanması 2022 dönemine benzerlik gösteriyor. Ancak bu kez talep tarafında belirgin bir fark bulunuyor.

Merkez bankaları ve resmi kurumların altın alımları, 2021-2022 dönemi ortalamasının iki katından fazla seyrederken, kurumsal yatırımcıların altın piyasasına katılımı da 2021’den bu yana yaklaşık yüzde 70 arttı.

TAHVİL GETİRİSİ YÜZDE 5'İ AŞTI, ALTIN YENİ DİP YAPMADI

Ghali, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5’in üzerine çıkmasına ve petrol fiyatlarının varil başına 100 doları aşmasına rağmen altının temmuz ayından bu yana yeni bir dip seviyeye gerilememesine dikkat çekti.

Yüksek tahvil getirileri normal koşullarda faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluştururken, Deutsche Bank’a göre değerli metalin bu koşullara rağmen direnç göstermesi satışların merkez bankaları ve kurumsal yatırımcıların alımlarıyla karşılandığını gösteriyor.

Bankanın 30 Eylül tarihli notunda da trend takip eden fonların net kısa pozisyonlarının Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

İsteğe bağlı işlem yapan yatırımcıların uzun pozisyonlarının ise haziran ayındaki zirveye göre yaklaşık yüzde 55 azaldığı kaydedildi.

KISA VADEDE YENİ SATIŞ DALGASI RİSKİ

Ghali, altın fiyatlarında kısa vadede aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığını da vurguladı.

Çin’de Altın Hafta tatili nedeniyle piyasa likiditesinin azalabileceğini belirten Ghali, bu dönemde sert bir satış dalgası yaşanabileceğini ifade etti.

Ancak Ghali’ye göre olası bu hareket, piyasadaki son güçlü satış dalgalarından biri olabilir. Deutsche Bank orta vadede altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket bekliyor.

GÜMÜŞTE GÖRÜNÜM ZAYIFLADI

Deutsche Bank’ın değerlendirmesinde altın dışındaki metaller için ise farklı bir görünüm ortaya konuldu.

Ghali, gümüş piyasasının belirgin arz sıkışıklığından arz fazlası dönemine geçtiğini belirtti.

Londra’daki gümüş stoklarının Kasım 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı, Çin’in güneş enerjisi sektöründen gelen gümüş talebinin ise bu yıl yaklaşık üçte bir oranında azaldığı kaydedildi.

Bu nedenle Deutsche Bank, gümüşün önümüzdeki dönemde altına kıyasla daha zayıf performans göstermesini bekliyor.

BAKIRDA 1980'LERDEN BU YANA EN CİDDİ ARZ SIKIŞIKLIĞI

Bakır tarafında ise tam tersi bir tablo öne çıkıyor.

Ghali, bakır piyasasında 1980’lerden bu yana görülen en ciddi arz sıkışıklıklarından birinin yaşandığını belirtti.

Deutsche Bank, mevcut arz görünümü nedeniyle kısa ve orta vadede en yüksek yükseliş potansiyelinin bakırda olduğunu değerlendiriyor.