Deutsche Bank'tan altında 'patlayıcı fiyat' açıklaması: Yıl sonu tahminleri belli oldu

Banka, analizinin Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) çalışmasına dayandığını belirterek, altının Ağustos 2024'ten bu yana "patlayıcı fiyat davranışı" olarak tanımladığı yükseliş evresini sürdürdüğünü ifade etti.

Müşterilerine gönderilen değerlendirme notunda, altının yıl sonuna kadar gerçeğe uygun değerinin mevcut seviyelerin belirgin şekilde üzerinde kalmasının beklendiği kaydedildi.

ÜÇ FARKLI SENARYO DEĞERLENDİRİLDİ Investing'in aktardığına göre Deutsche Bank analisti Michael Hsueh, altının bundan sonraki fiyat hareketini değerlendirmek amacıyla üç farklı analiz yöntemi kullandıklarını belirtti.

İlk senaryoda altının diğer emtialarla uzun vadeli fiyat ilişkisi incelendi. Bu hesaplama, ons altının 2 bin 600 ABD Doları seviyelerine kadar geri çekilebileceği ihtimaline işaret etti.

İkinci analizde kullanılan istatistiksel modele göre ise altının yukarı ve aşağı yönlü hareket alanının daha sınırlı olduğu değerlendirildi. Banka, bu modele göre ons altının yaklaşık 3 bin 900 ABD Doları seviyesinde dip oluşturmuş olabileceğini öngördü.

YIL SONU HEDEFİ 4 BİN 700 ABD DOLARI Üçüncü analizde ise Deutsche Bank, resmi sektörün altın talebi ile reel faizleri dikkate alarak modelini güncelledi.