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Deutsche Bank'tan altında 'patlayıcı fiyat' açıklaması: Yıl sonu tahminleri belli oldu
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Deutsche Bank'tan altında 'patlayıcı fiyat' açıklaması: Yıl sonu tahminleri belli oldu

4.08.2026 10:25:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Deutsche Bank'tan altında 'patlayıcı fiyat' açıklaması: Yıl sonu tahminleri belli oldu

Deutsche Bank, Uluslararası Ödemeler Bankası verilerine dayandırdığı analizinde altının güçlü yükseliş trendini sürdürdüğünü vurguladı. Üç farklı senaryoyu inceleyen Alman bankacılık devi, resmi sektör talebi ve reel faizleri dikkate alarak yıl sonu ons altın hedefini açıkladı.

Deutsche Bank'tan altında 'patlayıcı fiyat' açıklaması: Yıl sonu tahminleri belli oldu

Banka, analizinin Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) çalışmasına dayandığını belirterek, altının Ağustos 2024'ten bu yana "patlayıcı fiyat davranışı" olarak tanımladığı yükseliş evresini sürdürdüğünü ifade etti.

Deutsche Bank'tan altında 'patlayıcı fiyat' açıklaması: Yıl sonu tahminleri belli oldu

Müşterilerine gönderilen değerlendirme notunda, altının yıl sonuna kadar gerçeğe uygun değerinin mevcut seviyelerin belirgin şekilde üzerinde kalmasının beklendiği kaydedildi.

Deutsche Bank'tan altında 'patlayıcı fiyat' açıklaması: Yıl sonu tahminleri belli oldu

ÜÇ FARKLI SENARYO DEĞERLENDİRİLDİ

Investing'in aktardığına göre Deutsche Bank analisti Michael Hsueh, altının bundan sonraki fiyat hareketini değerlendirmek amacıyla üç farklı analiz yöntemi kullandıklarını belirtti.

Deutsche Bank'tan altında 'patlayıcı fiyat' açıklaması: Yıl sonu tahminleri belli oldu

İlk senaryoda altının diğer emtialarla uzun vadeli fiyat ilişkisi incelendi. Bu hesaplama, ons altının 2 bin 600 ABD Doları seviyelerine kadar geri çekilebileceği ihtimaline işaret etti.

Deutsche Bank'tan altında 'patlayıcı fiyat' açıklaması: Yıl sonu tahminleri belli oldu

İkinci analizde kullanılan istatistiksel modele göre ise altının yukarı ve aşağı yönlü hareket alanının daha sınırlı olduğu değerlendirildi. Banka, bu modele göre ons altının yaklaşık 3 bin 900 ABD Doları seviyesinde dip oluşturmuş olabileceğini öngördü.

Deutsche Bank'tan altında 'patlayıcı fiyat' açıklaması: Yıl sonu tahminleri belli oldu

YIL SONU HEDEFİ 4 BİN 700 ABD DOLARI

Üçüncü analizde ise Deutsche Bank, resmi sektörün altın talebi ile reel faizleri dikkate alarak modelini güncelledi.

Deutsche Bank'tan altında 'patlayıcı fiyat' açıklaması: Yıl sonu tahminleri belli oldu

Banka, bu değerlendirme sonucunda ons altının yıl sonundaki gerçeğe uygun değerinin yaklaşık 4 bin 700 ABD Doları olacağı yönündeki tahminini korudu.

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