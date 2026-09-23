Dev Alman şirketi Bayer'den Türkiye kararı: Gebze'deki 60 yıllık fabrika kapanıyor

Türkiye'de uzun yıllardır üretim ve ihracat faaliyetlerini sürdüren Bayer, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bitki koruma ürünleri tesisine ilişkin kararını açıkladı. Şirket, 1966 yılından bu yana faaliyet gösteren tesisteki üretim faaliyetlerini 2027 yılı sonu itibarıyla tamamen sonlandıracak.

Gebze'deki tesis, Bayer'in Türkiye'deki önemli üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Fabrikada bitki koruma ürünlerinin formülasyonu ve dolumu gerçekleştirilirken, ürünlerin bir bölümü farklı pazarlara ihraç ediliyordu.

ÜRETİM BAŞKA TESİSLERE KAYDIRILACAK

CNBC-e'de yer alan habere göre Bayer'in aldığı karar, Avrupa, Batı Asya ve Afrika'yı kapsayan EMEA bölgesindeki üretim ağının yeniden yapılandırılması kapsamında değerlendiriliyor.

Şirket, Gebze tesisinde gerçekleştirilen bitki koruma ürünleri üretiminin gelecekte EMEA bölgesindeki diğer üretim tesislerine aktarılacağını bildirdi.

Şirket açıklamasında kararın arkasında değişen pazar dinamikleri, rekabetçi maliyet yapısı ve operasyonel verimlilik hedeflerinin bulunduğu belirtildi. Yeni düzenlemeyle üretim kapasitesinin daha etkin kullanılması ve sürdürülebilir bir tedarik yapısının oluşturulması hedefleniyor.

55 ÇALIŞAN İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLAYACAK

Fabrikanın kapanması tesiste görev yapan çalışanları da doğrudan etkileyecek. Bayer, Gebze tesisinde görev yapan 55 çalışan için destekleyici ve şeffaf bir geçiş süreci yürütüleceğini açıkladı.

Sürecin yürürlükteki yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleştirileceği bildirildi. Şirket böylece üretim faaliyetlerini başka tesislere aktarırken çalışanlarla ilgili sürecin de belirlenen yasal çerçeve içerisinde yürütüleceğini belirtti.

TÜRKİYE'DE ÜRÜN TEDARİKİ DEVAM EDECEK

Fabrikanın kapatılması, Bayer'in Türkiye pazarından çekileceği anlamına gelmeyecek. Şirket, Türkiye'deki faaliyetlerini sürdüreceğini ve çiftçilere yönelik bitki koruma ürünlerinin tedarikinde kesinti yaşanmayacağını açıkladı.

Gebze tesisinde üretilen ürünlerin başka EMEA tesislerine aktarılmasıyla Türkiye'nin yanı sıra ilgili ihracat pazarlarına yönelik tedarikin devam etmesi planlanıyor.

BAYER TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK

Türkiye'de 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Bayer, Gebze'deki üretim tesisinin kapanmasına rağmen ülkedeki operasyonlarına devam edecek. Şirket; İlaç, Tarım Ürünleri ve Tüketici Sağlığı alanlarındaki faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.

Böylece Gebze'deki yaklaşık 60 yıllık üretim dönemi 2027 sonunda sona erecek ancak Bayer'in Türkiye'deki ticari faaliyetleri ve ürün tedariki devam edecek.