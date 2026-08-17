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Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı
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Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı

17.08.2026 14:31:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmaların ardından İsviçre merkezli UBS'den olumlu bir değerlendirme geldi. Banka, olası geri çekilmelerin yatırımcılar için fırsat yaratabileceğini belirtirken, orta ve uzun vadeli beklentiler kapsamında ons altının gelecekte rekor seviyelere ulaşabileceğini öngördü.

Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı

Altın piyasasında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Yıl içinde gram altın 7 bin 811 TL, ons altın ise 5 bin 595 ABD Doları seviyesine çıkarak tarihi zirvesini görmüştü.

Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı

ABD-İran savaşı sonrasında artan satış baskısıyla birlikte altın fiyatlarında sert düşüş yaşanırken, gram altın 6 bin TL'nin, ons altın ise 4 bin ABD Doları'nın altına gerilemişti.

Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı

Son günlerde ise altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket öne çıktı. Gram altın 6 bin 800 TL seviyesini test ederken, ons altın da 4 bin 400 ABD Doları'nın üzerine çıktı.

Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı

Piyasalarda yükselişin devam edip etmeyeceği merak edilirken, İsviçre merkezli UBS'den altın fiyatlarının geleceğine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı

UBS'DEN ALTIN İÇİN İYİMSER TAHMİN

UBS, altına yönelik orta ve uzun vadeli olumlu beklentisini korudu. Banka, altın fiyatlarında yaşanabilecek sert geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından alım fırsatı oluşturabileceğini belirtti.

Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı

4 BİN DOLAR VE ALTINA DİKKAT

UBS, ons altının 4 bin ABD Doları seviyesine veya bunun altına gerilemesinin piyasadaki uzun vadeli görünümün bozulduğu anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı

Banka, bu seviyelere doğru yaşanabilecek geri çekilmelerin stratejik pozisyon oluşturmak isteyen yatırımcılar açısından değerlendirilebileceğini kaydetti.

Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı

2027'NİN İLK YARISI İÇİN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Altında yükseliş beklentisini koruyan UBS, 2027 yılının ilk yarısına ilişkin tahminini de açıkladı.

Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı

Bankanın öngörüsüne göre ons altın, 2027'nin ilk yarısında 5 bin ABD Doları seviyesine ulaşabilir.

Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİN 3 NEDENİ

UBS'nin altın fiyatlarına yönelik olumlu beklentisinin arkasında üç temel faktör bulunuyor.

Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı

İlk olarak reel faizlerin önümüzdeki dönemde gerilemesinin altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor. İkinci olarak ABD Doları'nda zaman içinde yaşanabilecek değer kaybının değerli metale olumlu yansıması öngörülüyor.

Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı

Üçüncü unsur ise merkez bankaları başta olmak üzere resmi kurumların altın talebinin güçlü kalması. UBS, bu üç faktörün orta ve uzun vadede altın fiyatlarını desteklemeye devam edebileceğini değerlendiriyor.

Dev bankadan altın için devasa tahmin: Satın almak için en uygun dönem açıklandı

*Haberde bulunan ifadeler uzman analizleri olup yatırım tavsiyesi değildir.

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