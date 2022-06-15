Dev gemi bin 411 yolcusuyla Bodrum’a geldi
Bodrum'a gelen 323 metre uzunluğundaki “Costa Venezia” isimli dev gemi, bin 411 yolcu getirdi.
Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 323 metre uzunluğundaki “Costa Venezia” isimli dev gemi, bin 411 yolcu getirdi.
Bodrum’a gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliği taşıyan 323 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde, 135 bin ton ağırlığındaki İtalya bayraklı 5 bin 260 yolcu kapasiteli kruvaziyer, ilçeye 4’üncü kez geldi. Gemide ağırlıklı Alman, İtalyan, İspanyol ve Portekiz uyruklu olmak üzere toplam bin 411 yolcu, bin 67 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular, ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kimi yolcular, Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
İzmir Limanı’ndan Bodrum’a gelen gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Limanı’na gitmek üzere yola çıkacak.
Video Haberler
- Akşener Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
- Sağlık emekçileri Ankara'da: 'Hiçbir yere Gitmiyoruz!'
- Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
- Çanakkale'de halk plajına mavi bayrak asıldı
- Songül Karlı'yı dolandıran eski eşe hapis istemi
- Kadın öğrencilere 'böyle giyinemezsiniz' tacizi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Boğazı kesilerek katledilmişti: Müebbet istemi
- Fenerbahçe sahaya indi! Jesus’tan takıma ilk sözler
- Milli maçta Ülkede mülteci istemiyoruz sloganı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- 'Gece yarısı operasyon' iddiası
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- Motorine yeni zam yolda
- 'Bu saçma karardan geri dön'
- Skandalda ilk ifade ortaya çıktı
- 'VIP kapıları hırsızlara açık, İnönü'ye kapalı'
- Litresi 30 TL'ye dayanmıştı: Benzine indirim geldi