Dev şirketlerin yönetim kurulunda kadın sayısı düşüyor
Türkiye’nin dev şirketlerinin yönetiminde kadın sayısı her geçen yıl düşüyor. 2020’de İSO 500 şirketlerinin yüzde 44.5’inde kadın yönetim kurulu üyesi bulunmazken 2021’de bu oran yüzde 51.4’e yükseldi.
Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği’nin (SEGM) İSO 500-2021 listesinde yer alan şirketler üzerinde yaptığı “Sürdürülebilirlik Uyum Araştırması” şirketlerin kadına yaklaşımını da ortaya serdi. SEGM, İSO 500-2021 listesinde yer alan 500 şirketten 23’ünün isminin açıklanmaması dolayısıyla Sürdürülebilirlik Uyum Araştırması 477 şirket üzerinden yapıldı.
SEGM Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk’un verdiği bilgilere göre, kadınların yönetimde yer alması konusunda somut adımlar yetersiz. İSO 500 şirketlerinin yüzde 34.9’unun toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı, taahhüdü var. Ancak bu yetersiz. Çabuk’a göre, kadın erkek nüfus oranının yüzde 50-50 ve cinsiyet eşitliğinin anayasasında yazılı olduğu bir ülkede bu oran, hâlâ bir “toplumsal cinsiyet” sorunu yaşandığının göstergesi. Bu sorunu çözememiş toplumların “geri kalmışlık” sarmalından kurtulması mümkün değil. SEGM Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk ile, Sürdürülebilirlik Uyum Araştırmasının sonuçları için bir araya geldik. Araştırmanın satır başları şöyle:
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ZAYIF
- İSO 500’de yer alan şirketlerin yarısından fazlasında yönetimde kadının adı yok. Söz konusu şirketlerin Türkiye’nin sanayi devleri olduğunu dikkate aldığımızda şirketlerde önemli bir “toplumsal cinsiyet eşitsizliği” sorunu yaşandığını görüyoruz.
- Şirketlerin yüzde 15.4’ünde kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik anlamında çeşitli komiteler oluşturuluyor. Şirketlerin yüzde 84.2’sinde ise henüz bir komite oluşturulmamış ya da bu bilgi kamuoyu ile paylaşılmıyor.
- Sanayi devlerinin kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik anlamında bir yola girseler de sürecin doğru ve sağlıklı yönetilmesi anlamında yeterince farkındalık içerisinde değiller ve uzmanlıklara gereken önemi vermiyorlar.
- Şirketlerin yüzde 60’ının açık bir sürdürülebilirlik politikası var. Ancak şirketlerin yüzde 23.8’i sürdürülebilirlik raporu yayımlıyor.
- Ticari yaşamın en temel ilkelerinden biri olan “müşteri memnuniyeti” anlamında zayıflık var. Şirketlerin yüzde 35’inin müşteri memnuniyeti politikası/taahhüdü yok.
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