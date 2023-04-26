Dev şirketlerin yönetim kurulunda kadın sayısı düşüyor

Yayınlanma: 26.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2023 - 04:00

Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği’nin (SEGM) İSO 500-2021 listesinde yer alan şirketler üzerinde yaptığı “Sürdürülebilirlik Uyum Araştırması” şirketlerin kadına yaklaşımını da ortaya serdi. SEGM, İSO 500-2021 listesinde yer alan 500 şirketten 23’ünün isminin açıklanmaması dolayısıyla Sürdürülebilirlik Uyum Araştırması 477 şirket üzerinden yapıldı.

SEGM Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk’un verdiği bilgilere göre, kadınların yönetimde yer alması konusunda somut adımlar yetersiz. İSO 500 şirketlerinin yüzde 34.9’unun toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı, taahhüdü var. Ancak bu yetersiz. Çabuk’a göre, kadın erkek nüfus oranının yüzde 50-50 ve cinsiyet eşitliğinin anayasasında yazılı olduğu bir ülkede bu oran, hâlâ bir “toplumsal cinsiyet” sorunu yaşandığının göstergesi. Bu sorunu çözememiş toplumların “geri kalmışlık” sarmalından kurtulması mümkün değil. SEGM Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk ile, Sürdürülebilirlik Uyum Araştırmasının sonuçları için bir araya geldik. Araştırmanın satır başları şöyle:

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ZAYIF