Dev yemek platformu Uber’e satılıyor: 2,3 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Uber Technologies, kurumsal yemek ve catering hizmetleri alanında faaliyet gösteren ezCater’ı satın almak üzere 2,3 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre satın alma bedelinin tamamı nakit olarak ödenecek.

EZCATER 140 BİNDEN FAZLA RESTORANLA ÇALIŞIYOR

ABD genelinde faaliyet gösteren ezCater, işletmelerin 140 binden fazla restorandan yemek siparişi vermesine olanak sağlıyor.

Platform; şirket toplantıları, etkinlikler ve düzenli catering ihtiyaçları için hizmet sunarken, kurumsal müşterilerin yemek siparişlerini ve harcamalarını yönetmesine yönelik araçlar da sağlıyor.

EzCater ayrıca müşterilerine 7 gün 24 saat destek hizmeti veriyor.

UBER EATS VE UBER FOR BUSINESS İLE BİRLEŞTİRİLECEK

Uber, satın almayla birlikte ezCater’ın kurumsal yemek ve catering alanındaki deneyimini Uber Eats’in küresel ağı ve Uber for Business’ın kurumsal müşteri portföyüyle birleştirmeyi planlıyor.

Şirket, bu adımla kurumsal yemek hizmetlerindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Uber ayrıca satın almanın restoranlara daha büyük siparişlere ve yeni müşterilere erişim sağlayacağını, kuryeler açısından ise yeni gelir olanakları yaratacağını belirtti.