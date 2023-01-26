Dev zamların ardından benzin ve motorine 'indirim' (26 Ocak 2023)
Benzin ve motorine gelen dev zamların ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere 60'ar kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzine dün gelen 1 lira 25 kuruşluk zam ve motorinebu gece itibarıyla gelen 83 kuruşluk zammın ardından benzin ve motorine indirim geliyor.
NTV'nin aktardığına göre, 27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.
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