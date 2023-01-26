Dev zamların ardından benzin ve motorine 'indirim' (26 Ocak 2023)

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:02

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 09:02

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine dün gelen 1 lira 25 kuruşluk zam ve motorinebu gece itibarıyla gelen 83 kuruşluk zammın ardından benzin ve motorine indirim geliyor.

NTV'nin aktardığına göre, 27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.