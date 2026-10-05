Devrimci Emekliler Sendikası'ndan TÜİK önünde eylem: 'Soframızdan aşırdığınız her kuruşun hesabını soracağız'

Devrimci Emekliler Sendikası iyeleri, emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla bugün enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasının önünde basın açıklaması yaptı.

"Emeklilikte insanca yaşam için ayaktayız, emeğimizi, onurumuzu çaldırmayacağız" pankartının arkasında toplanan emekliler, "Dövizde, gelirde, vergide, emeklilikte adalet istiyoruz", "Emeklilikte adalet istiyoruz", "Emeklilikte insanca yaşam haktır", "Derdimiz onurlu bir yaşam" ve "Artık yeter, geçinemiyoruz" yazılı dövizler taşıyarak, "Sefalete teslim olmayacağız", "Direne direne kazanacağız", "İnsanca yaşamak istiyoruz" ve "Para için değil, onurumuz için" sloganları attı.

"SOFRAMIZDAN AŞIRDIKLARINIZIN HESABINI SORACAĞIZ"

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Genel Başkanı Cengiz Yavuz, yaptığı açıklamaya, 25 Eylül'de Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde canına kıyan emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nu anarak başladı. "Karşımızdaki halkın boğazındaki yangını görmezden gelen, efendilerine yaranmak adına gerçeği boğan, yalandan bir perde ören aygıtı tanıyoruz: TÜİK" diyen Yavuz, şöyle devam etti:

"Biz o kurumun adını çoktan değiştirdik; orası artık 'tahrifat üretme, insafı kurutma kurumu' olarak tarihe geçiyor. TÜİK, masa başı talimatlarıyla enflasyonu kâğıt üstünde aşağı çekiliyor. Lakin çarşıda, pazarda, sokakta emeklinin sofrası lime lime ediliyor, hayatı karartılıyor. İstatistik hokkabazları sepetlerine hayali fiyatlar doldururken emeklinin evinde tencereler bomboş, doğal gaz petekleri buz gibi, mutfak tezgâhları tamtakır bekliyor. TÜİK’in sahte formülleri, her ay cebimizden çalınan ekmeğin, torunlarımıza götüremediğimiz meyvenin, ödeyemediğimiz elektrik faturasının üstünü örtmeye yarıyor. Bize reva görülen sefalet harçlıkları, açıkça 'açlıktan kıvranın, bütçeye yük olmadan sessizce çekilip gidin' çağrısı anlamına geliyor. Kök aylık kurnazlığıyla, seyyanen zam hileleriyle, refah payı yalanlarıyla bizi açlık çukurlarına fırlatanlar bilsin: Soframızdan aşırdığınız her zeytinin, cebimizden çaldığınız her kuruşun hesabını bu meydanlarda soracağız. Bizi bütçede yük gibi gören o küstah zihniyete meydanlardan sesleniyoruz: Bu ülkenin sırtındaki asıl asalaklar halkın sofrasındaki kuru ekmeğe el uzatan, alın terimizi faiz baronlarına peşkeş çeken rant çetelerinden başkası değildir."

"SAĞLIK HİZMETİNİ EMEKLİLER İÇİN EKSİKSİZ, KOŞULSUZ VE PARASIZ HALE GETİRİN"

Yavuz, hükümetten "kök aylık kurnazlığına, sefalet tabanına derhal son verilmesini" isteyerek, en düşük emekli aylığının insan onuruna yakışır bir seviyeye ve gerçek yoksulluk sınırının üzerine taşınmasını talep ettiklerini bildirdi.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Sahte enflasyon oyunlarıyla buharlaştırdığınız alım gücümüzü karşılayacak tabana seyyanen net ek zammı derhal yatırın. Aynı primi ödeyip farklı tarihlerde emekli olduğu için aylıkları pul edilen emeklilerin arasındaki bu kanayan adaletsizliği giderecek intibak yasasını Meclis'ten geçirin. Bir ömür boyu sağlık primi ödemiş insanlardan hastane kapılarında muayene katkı payı, reçete ve ilaç farkı adı altında para kesmeyi bırakın. Sağlık hizmetini emekliler için eksiksiz, koşulsuz ve parasız hale getirin. Fahiş kiralar karşısında barınma krizi yaşayan emeklilere doğrudan kira yardımı sağlayın. Elektrik, su, doğal gaz gibi en temel yaşamsal ihtiyaçları emekli haneleri için temel kamusal hak sayarak devlet güvencesiyle karşılayın."