Dış ticaret açığı tam gaz arttı

31 Aralık 2021 Cuma, 10:27

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 6,9 artarak 5 milyar 54 milyon dolardan, 5 milyar 402 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Kasım ayında yüzde 76,1 iken, 2021 Kasım ayında yüzde 79,9'a yükseldi.

Verilere göre; ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat yüzde 27,3 artarak 26 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,2 azalarak 45 milyar 329 milyon dolardan, 39 milyar 350 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Kasım döneminde yüzde 77,0 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,8'e yükseldi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 artarak 203 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 23,0 artarak 242 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Kasım ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Kasım ayında ara mallarının payı yüzde 79,4, sermaye mallarının payı yüzde 12,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,4 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı yüzde 77,2, sermaye mallarının payı yüzde 13,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,4 oldu.