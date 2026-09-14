Dış ticarette temmuz tablosu belli oldu: İhracat ve ithalatta düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz 2026'ya ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Verilere göre ihracat birim değer endeksi temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,2 yükselirken, ihracat miktar endeksi yüzde 4,9 geriledi.

Aynı dönemde ithalat birim değer endeksi yüzde 12,8 artarken, ithalat miktar endeksi yüzde 6,9 azaldı. Dış ticaret haddinde ise yıllık bazda 4 puanlık düşüş görüldü.

İHRACAT BİRİM DEĞERİNDE YÜZDE 8,2'LİK ARTIŞ

İhracat birim değer endeksi temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 6,5, yakıt hariç hammaddelerde yüzde 10,0, yakıtlarda yüzde 39,4 ve imalat sanayinde yüzde 6,1 artış kaydedildi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ GERİLEDİ

İhracat miktar endeksi temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azaldı.

Gıda, içecek ve tütün grubunda ihracat miktarı yüzde 2,9, yakıt hariç hammaddelerde yüzde 6,4 arttı. Buna karşılık yakıt ihracatında yüzde 30,2, imalat sanayinde ise yüzde 4,2 düşüş yaşandı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 12,8 ARTTI

İthalat birim değer endeksi temmuz ayında yıllık bazda yüzde 12,8 yükseldi.

Gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 3,3 düşüş görülürken, yakıt hariç hammaddelerde yüzde 11,6, yakıtlarda yüzde 23,7 ve imalat sanayinde yüzde 9,1 artış kaydedildi.

İTHALAT MİKTARI YÜZDE 6,9 AZALDI

İthalat miktar endeksi de temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 geriledi.

Gıda, içecek ve tütün ithalatının miktarı yüzde 24,4, yakıt hariç hammaddelerin miktarı yüzde 11,3 arttı. Yakıt ithalatında yüzde 8,6, imalat sanayinde ise yüzde 7,7 düşüş gerçekleşti.

İHRACAT MİKTARINDA AYLIK ARTIŞ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, haziranda 139,6 iken temmuzda yüzde 2,7 artarak 143,3'e yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ihracat miktar endeksi, geçen yılın temmuz ayında 149,4 seviyesindeyken bu yılın aynı ayında yüzde 4,9 azalarak 142,1 oldu.

İTHALAT MİKTARI AYLIK BAZDA YÜZDE 8,7 DÜŞTÜ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi haziranda 125,7 seviyesindeyken temmuzda yüzde 8,7 düşerek 114,7'ye geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ithalat miktar endeksi geçen yılın temmuz ayındaki 129,2 seviyesinden yüzde 6,9 azalarak 120,3'e indi.

DIŞ TİCARET HADDİ 91,3'E GERİLEDİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi de temmuz ayında geriledi.

2025 yılı temmuz ayında 95,3 olan dış ticaret haddi, bu yılın aynı ayında 4 puan azalarak 91,3 seviyesine düştü.