DİSK-AR hesapladı: Asgari ücret 9 ayda yüzde 28 eridi!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Ekim 2026 “Ücret Kayıpları İzleme Raporu”nu açıkladı. Raporda, ortalama kayıtlı işçi ücretleri esas alınarak, yapılan hesaplamaya göre, 2026’nın 9 ayında vergi ve enflasyonun 17 milyonun üzerindeki sigortalı işçiye birikimli toplam maliyetinin en az 2 trilyon 254 milyar 221 milyon lira olduğu belirtildi.

Söz konusu dönemde sigortalı işçilerin sadece 9 aylık enflasyon nedeniyle yaşadığı birikimli parasal kaybın 1 trilyon 223 milyar lirayı aştığı kaydedilen raporda, vergi kaynaklı birikimli erimenin ise 1 trilyon 31 milyar lira seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 28 ERİME

TÜİK verilerine göre Eylül 2026 itibarıyla 9 aylık resmi enflasyonun yüzde 24,32 olarak gerçekleştiği hatırlatılan raporda, net asgari ücretin enflasyona göre parasal kaybının 6 bin 828 lira olduğu ve asgari ücretin alım gücünün 21 bin 248 liraya gerilediği ifade edildi. Raporda, 33 bin 30 liralık brüt asgari ücrette Eylül 2026’da kesinti, enflasyon ve vergi nedeniyle yaşanan kayıpların detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Asgari ücret; Ocak-Eylül 2026 arasındaki 9 aylık dönemde asgari ücrette vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle yaşanan toplam parasal kayıp 83 bin 360 lira oldu. Böylece asgari ücret yılın 9 ayında toplam yüzde 28 eridi. Eylül ayında brüt asgari ücretteki toplam kayıp 11 bin 782 lira olarak gerçekleşti.”