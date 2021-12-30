Doğalgazda yeni tarife: Fiyatlandırmada düzenlemeye gidiliyor
Doğalgazdaki kademeli tarife uygulaması 1 Ocak'tan itibaren devreye giriyor. Uygulanacak sistem öncesinde AKP'li yöneticilerden tarife hakkında bilgi geldi.
Doğalgazdaki kademeli tarife uygulaması, iklim şartları ve bölgelerin tükettiği miktara göre fiyatlandırılacak. Bu kapsamda, kış mevsimini daha soğuk geçiren illerdeki fiyatlandırma ile, Akdeniz ikliminde kullanılan doğalgaz tüketimine uygulanan kademeli tarife farklı olacak.
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, AKP'li yöneticilerinin Enerji Bakanlığı ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin temsilcileri ile yaptığı toplantılarda da doğalgazdaki tarife uygulamasına ilişkin, her bölge için farklı tarife uygulanması görüşü gündeme geldi.
BÖLGE BÖLGE KADEMELENDİRME
Elektrikte tüm Türkiye’de belli bir tüketim bedelinden sonra farklı fiyat uygulanması öngörülmüştü.
Doğalgazda ise, faturalandırma bölgeye ve iklim şartlarına göre yapılacak. Bu konuda Enerji Bakanlığı ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin yapacağı teknik çalışma sonucunda, bölge bölge nasıl bir kademelendirme yapılacağı belirlenecek.
AKP kaynakları “Kars’ta bir ayda tüketilen doğalgaz, Antalya’da belki de bir yılda tüketilmiyordur. Bütün iller için ilk kademeyi örneğin 100 birim olarak belirlerseniz, kışı hafif geçiren yerler hep düşük kademeden fatura ödeyecektir. Çünkü doğudaki bir ilde tüketilen doğalgaz ile Akdeniz’deki tüketim aynı olmayacaktır. Adana’da oturan biri doğudaki bir ilden çok daha az tüketecek ve tüketim miktarı az olacağı için sürekli düşük kademeden ödeme yapacaktır. Bu adaletsizliğe yol açar” değerlendirmesini yaptı.
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