Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu (26 Eylül 2022)

26 Eylül 2022 Pazartesi, 14:22

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 212 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 77 lira 67 kuruş, satış fiyatı 25 bin 500 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 88 milyon 12 bin 10 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 87 milyon 18 bin 823 metreküp olarak kayıtlara geçti.