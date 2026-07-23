Doğalgaz fiyatlarında sert sıçrama: Bir ayda yüzde 50'yi aşan artışın ardındaki 3 ana neden

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli kontratlarda doğalgazın megavatsaat fiyatı dün 62,53 Euro'dan kapandı.

Doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün saat 10.11 itibarıyla düne göre yüzde 1,7 artışla 63,58 Euro'ya yükseldi. Haziran sonunda yaklaşık 40 Euro seviyesinde bulunan doğalgaz fiyatı ise son bir ayda yüzde 50'nin üzerinde yükseldi.

YÜKSELİŞTEKİ NEDENLER

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgalarının elektrik talebini artırması, kış öncesinde doğalgaz depolarının hedeflenen seviyeye ulaşamayacağına yönelik endişeler ve Hürmüz Boğazı'nda LNG sevkıyatlarına ilişkin risklerin güçlenmesi etkili oldu.

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerindeki doğalgaz depolarının doluluk oranı yüzde 54,38 seviyesinde bulunuyor. Avrupa ülkeleri yaz aylarında depoları kış sezonu öncesinde doldurmaya çalışırken LNG arzında yaşanabilecek olası aksaklıkların bu süreci yavaşlatabileceğine yönelik endişeler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Avrupa'da sıcak hava dalgaları klima kullanımına bağlı elektrik talebini artırırken Fransa'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle bazı nükleer reaktörlerde üretimin azaltılması doğalgazla çalışan santrallere olan ihtiyacı yükseltti.

Öte yandan, Asya'da da sıcaklıkların LNG talebini artırması, Avrupa ile Asya arasındaki kargo rekabetini kızıştırırken bazı LNG sevkıyatlarının daha yüksek fiyat sunan Asyalı alıcılara yönlendirilmesine neden oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ

Piyasalarda ağırlıklı beklenti Hürmüz Boğazı'nın yılın son çeyreğinden önce yeniden açılması yönünde olsa da analistler kapanmanın uzaması halinde Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının yüksek seyrini koruyabileceğini öngörüyor.

Goldman Sachs ise Ortadoğu'da süren gerilimlerin Basra Körfezi'nden sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının beklenenden daha yavaş toparlanmasına yol açacağı öngörüsüyle Avrupa doğalgaz fiyatlarına ilişkin kısa vadeli tahminini yukarı yönlü revize etti.

Revizyonda, dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri ile küresel LNG ihracatının yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki sevkıyatların Ortadoğu'daki gerilim nedeniyle beklenenden daha uzun süre aksayacağı varsayımı etkili oldu.

ARZDA 16 MİLYON TONLUK DÜŞÜŞ

Goldman Sachs, yaz sezonunun geri kalanında küresel LNG arzında yıllıklandırılmış bazda 16 milyon tonluk (yaklaşık yüzde 4) bir azalma yaşanacağını öngördü.

Bununla birlikte, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Körfez'den LNG ihracatının yeniden başlamasında yaşanacak ilave gecikmelerin piyasaların daha uzun süre sıkı kalmasına neden olabileceği, bunun etkisinin gelecek kış öncesinde doğalgaz depolarını doldurmaya çalışan Avrupa ülkeleri dahil tüm LNG ithalatçısı ülkeler tarafından hissedileceği uyarısında bulundu.